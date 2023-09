Meteo Italia, dopo le piogge tornano temperature estive con l'anticiclone africano. L'autunno ritarda ancora

L'Italia si prepara nuovamente al ritorno dell'anticiclone africano. Dopo alcuni giorni di maltempo con piogge e rovesci anche intensi nelle regioni del Nord, l'inizio della prossima settimana è nel segno dell'alta pressione. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna l'alta pressione di matrice sub-tropicale: caldo e temperature estive

Il passaggio della perturbazione atlantica in Italia si è fatta sentire nelle regioni del Centro-Nord colpite da una passeggera ondata di maltempo. Gli effetti transitori della perturbazione hanno lasciato il nostro paese favorendo il rialzo dell'alta pressione su buona parte del Mediterraneo con il ritorno di un promontorio anticiclonico di matrice africana. L'autunno è ancora lontano, visto che nei prossimi giorni è previsto un innalzamento delle temperature con picchi di anche 37-38° in diverse regioni. Al Nord ancora una breve fase climatica instabile e variabile per il colpo di coda della perturbazione n.4 del mese che attraverserà solo le regioni settentrionali. Nel resto del Paese caldo anomalo e temperature estive complice l’alta pressione di matrice sub-tropicale che garantirà un clima stabile e caldo con valori intorno ai 35°. Da giovedì 21 settembre potrebbe cambiare tutto per l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.5 di settembre, ma si tratterà solo di una fase passeggera.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 17 settembre: bel tempo e sole in buona parte del paese. Al Centro-Sud clima estivo con temperature miti, mentre nelle regioni del Nord cielo irregolarmente nuvoloso. In aumento lungo tutto lo stivale le temperature con valori oltre la norma e massime intorno ai 30-33 gradi al Centro-Sud e picchi di 34-35° in Sicilia per la presenza del vento di Scirocco.

Le previsioni meteo e le tendenza della prossima settimana

Lunedì 18 settembre ancora nuvole al Nord con possibili schiarite sul settore adriatico e sull’Emilia centro-orientale. Non si esclude la possibilità di piogge e fenomeni temporaleschi, anche intensi, in Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto. Nuvole sparse anche nelle regioni del Centro e in Sardegna, con possibili temporali nel nordovest della Toscana. Le temperature massime registrano un calo. Al Sud persiste il caldo con valori intorno ai 30° e picchi di anche 34-35°. Nella giornata di martedì 19 settembre clima instabile e variabile per gli effetti della perturbazione, anche se è previsto un generale miglioramento lungo tutto lo stivale. Qualche annuvolamento è possibile al Sud, ma senza piogge. In aumento le temperature al Nord-Ovest e al Sud con valori intorno ai 30° e picchi di anche 35°.

Mercoledì 20 settembre clima stabile e sereno in buona parte del paese. Sole e bel tempo da Nord a Sud con qualche possibile annuvolamento lungo le Alpi centrali, il Triveneto e Isole maggiori. Anche giovedì 21 settembre prosegue la stabilità anticiclonica al Centro-Sud, mentre al Nord il passaggio di una nuova perturbazione segna il ritorno di piogge e rovesci sulle Alpi, pianure vicine del Nord-Ovest e del Friuli e sul settore ligure.