Meteo Italia, dopo il maltempo torna l'alta pressione: clima estivo con caldo e temperature in aumento

Dopo la breve parentesi autunnale con piogge e rovesci da Nord a Sud, l'alta pressione torna a farsi sentire in Italia con un clima estivo. Ancora caldo e temperature in aumento nei prossimi giorni a conferma che l'estate non è ancora finita!

Meteo, la perturbazione lascia l'Italia: torna il caldo con temperature in salita

Il passaggio della perturbazione n.4 di agosto si è fatto sentire in Italia alle prese con la prima grande ondata di maltempo. Piogge e rovesci, anche intensi, si sono registrati lungo tutto lo stivale con ingenti danni in Lombardia, ma anche nelle regioni del Centro-Sud. Dopo giorni di maltempo e il brusco calo delle temperature di anche -10-15°, l'Italia sarà attraversata da una nuova ondata di calore. Il rinforzo dell'alta pressione lungo il Mediterraneo segna il ritorno di un clima stabile e soleggiato con un aumento delle temperature e picchi di anche 30°. L'estate non è ancora finita e i primi giorni di settembre ne saranno la conferma!

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 31 agosto: cielo sereno o poco nuvoloso lungo le regioni adriatiche, Puglia, Calabria, Sicilia occidentale e Sardegna. Nel resto del paese annuvolamenti con il rischio di piogge su Liguria di Levante, nord-ovest della Toscana, Alpi orientali, Appennino settentrionale e nelle zone interne montuose del Centro e della Sicilia orientale. In aumento le temperature nei valori massimi anche se al di sotto della media del periodo.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: caldo e sole da Nord a Sud

L'ultimo giorno di agosto segna il ritorno di un clima stabile e soleggiato dopo giorni di tempesta. La situazione è in miglioramento anche con l'arrivo di settembre. Da venerdì 1 settembre clima soleggiato al Centro-Sud con le temperature in rialzo sia nei valori minimi che massime. Al Nord tornano le nuvole, in particolare in Friuli Venezia Giulia e Liguria dove non si esclude il rischio di piogge.

I primi giorni di settembre saranno caratterizzati dall'alta pressione che si farà sentire sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Bel tempo e clima stabile lungo tutto lo stivale con le temperature in aumento e picchi di anche 30-33° al Sud. L’alta pressione di matrice nord africana sarà protagonista della prima parte della settimana di settembre con la colonnina di mercurio che farà segnare un rialzo delle temperature con valori al di sopra della norma del periodo e picchi di anche 35°!