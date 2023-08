Maltempo Centro-Sud: grandine come palle da tennis in Puglia, mareggiate sul litorale romano e a Napoli

Dopo quanto accaduto al Nord, nelle ultime ore si contano i danni del maltempo al Centro - Sud. Cosa è accaduto? Si segnalano grandine come palle da tennis in Puglia, capace di danneggiare auto, abitazioni e colture, ma anche mareggiate importanti sul litorale romano e a Napoli tanto da interrompere i viaggi dei traghetti per le isole. Ecco tutti i dettagli.

Maltempo al Centro - Sud: grandine in Puglia, mareggiate nel Lazio e grossi disagi in Campania

Si contano i primi danni del maltempo al Centro - Sud. Cosa è accaduto in Puglia? La pioggia battente, unita ad una violenta grandinata, hanno causato ingenti danni nella provincia di Lecce, tra:

Montesano

Specchia

Miggiano

I chicchi di grandine, delle dimensioni di palle da tennis, hanno rotto i parabrezza e i fari e danneggiato la carrozzeria di alcune auto in sosta a bordo strada o nei parcheggi all'aperto, danneggiato i dehors dei vari locali, i tetti delle case, bucato tavolini e sedie di plastica nei vari giardini privati e pubblici, causato ingenti danni all'agricoltura e spezzato rami degli alberi. A essere distrutte sono state anche numerose serre. La pioggia battente, invece, ha causato allagati a strade e campagne circostanti.

Forti temporali con grandinate hanno colpito nella notte il basso Salento: sono stati segnalati molti danni a locali e auto provocati dalla grandine di grosse dimensioni. pic.twitter.com/zFrN9r4vgk — Kurosh1974 (@Kurosh_74) August 29, 2023

Quale è la situazione nel Lazio e in Campagna per via delle forti mareggiate? Sul litorale romano si sta facendo la conta dei danni dopo la forte mareggiata che ha colpito la costa. Ad Ostia, ad esempio, la forza delle onde ha divelto la statua di Nettuno, uno dei simboli della famosa località. In generale su tutto il litorale si contano grossi danni con alberi e cartelli stradali caduti, stabilimenti balneari seriamente danneggiati nelle località di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro. Numerosi gli ombrelloni divelti e trascinati dalle raffiche di vento che soffiava a quasi 100 km/h e dalle onde che sono arrivate ad essere alte anche ben 4 metri.

#Maltempo, violenta mareggiata sulla costa laziale: danni negli stabilimenti balneari di #Ostia, sul litorale di #Roma pic.twitter.com/lyBQvYFuPz — Local Team (@localteamit) August 29, 2023

In Campania, invece, il mare grosso ha causato parecchi disagi, non solo ai bagnanti, ma anche a tutto l’indotto tanto che diversi collegamenti marittimi sono stati sospesi. Ad Amalfi, inoltre, oltre al fuggi fuggi dei turisti, il parcheggio della Darsena è stato invaso dalle onde.

Altri danni al Nord: tromba d'aria a Jesolo

Continuano anche i danni al Nord d'Italia. Nel Veneto, a Jesolo, una tromba d'aria, in soli sei secondi ha interessato un’area di 80 metri distruggendo tutto tra ombrelloni e sdraio.

Eccovi un video di quello che è successo nella notte: