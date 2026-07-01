Meteo Italia: dopo l’ondata di caldo scattano temporali e grandine, ecco dove

Dopo giorni segnati da caldo intenso, afa e temperature molto elevate, il meteo in Italia è pronto a cambiare. La prima perturbazione di luglio attraverserà la Penisola da Nord verso Sud, portando una fase di instabilità con temporali localmente intensi, possibili grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento.

Il passaggio del fronte instabile favorirà anche un generale ricambio d’aria: l’afflusso di correnti più temperate da Nord contribuirà a ridurre l’umidità e a rendere il clima più sopportabile, mettendo gradualmente fine all’ondata di caldo che ha interessato gran parte del Paese.

Meteo giovedì 2 luglio: temporali dal Centro al Sud

Nella giornata di giovedì 2 luglio la perturbazione si sposterà sulle regioni centro-meridionali. Al Nord è atteso un miglioramento, fatta eccezione per residue precipitazioni nelle prime ore del mattino in Emilia-Romagna.

Fin dal mattino sono possibili rovesci e temporali tra Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a coinvolgere gran parte del Centro-Sud, compresa la Sicilia, mentre in Sardegna l’instabilità si sposterà progressivamente verso i settori centrali e meridionali.

L’attenzione resta alta soprattutto per la possibilità di fenomeni localmente forti: non sono esclusi nubifragi, grandinate e improvvise raffiche di vento. Le aree più esposte saranno quelle attraversate dai nuclei temporaleschi, con una situazione molto variabile anche tra località vicine.

Il Nord-Ovest resterà in gran parte soleggiato, mentre ampie schiarite si faranno strada anche nel Nord-Est. Le temperature massime caleranno quasi ovunque, ma potranno restare elevate sulle regioni ioniche e al Nord-Ovest, con punte ancora vicine ai 35 gradi.

Vento in rinforzo e afa in attenuazione

Oltre alla pioggia, uno degli elementi principali sarà il vento. Giovedì sono previsti venti tesi o localmente forti di Maestrale su Sardegna e Sicilia, mentre correnti settentrionali rinforzeranno su Adriatico, Liguria, Toscana e alto Tirreno.

Questo cambiamento favorirà un netto ricambio d’aria, con tassi di umidità in diminuzione e una sensazione di afa meno marcata. Il calo termico non porterà ovunque fresco, ma le temperature torneranno più vicine alle medie del periodo.

Meteo venerdì 3 luglio: instabilità ancora al Sud e sulle Isole

Venerdì 3 luglio il tempo tenderà a migliorare al Centro-Nord, dove prevarrà il sole, salvo qualche nube sui rilievi, lungo le regioni centrali adriatiche e locali temporali pomeridiani nel Lazio centro-meridionale.

La situazione resterà invece più instabile al Sud, in Sicilia e in Sardegna. Nuvole irregolari e locali rovesci o temporali potranno interessare già dal mattino Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.

In serata le ultime manifestazioni di instabilità potrebbero concentrarsi sul basso Tirreno, tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Le temperature saranno generalmente comprese tra 28 e 33 gradi, con valori in calo soprattutto all’estremo Sud.

Weekend 4-5 luglio: torna il sole sull’Italia

Nel fine settimana il vortice instabile si allontanerà gradualmente dall’Italia. Sabato 4 luglio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni, con possibili brevi episodi di instabilità limitati alla Calabria centro-meridionale e alla Sicilia orientale.

Domenica 5 luglio dovrebbe prevalere il sole su tutto il Paese, con temperature senza grandi variazioni. Resterà un po’ ventoso soprattutto sul basso Adriatico e sullo Ionio, interessati ancora dal Maestrale.

Nei primi giorni della prossima settimana è possibile un nuovo aumento delle temperature, mentre l’evoluzione da mercoledì 8 luglio resta al momento più incerta.