Meteo Italia, dopo il caldo anomalo torna il maltempo. Ecco le previsioni

Clima instabile e variabile in Italia dopo settimane di caldo anomalo. Il mese di settembre è iniziato all'insegna di una tardiva ondata di calore che ha visto, da Nord a Sud, bel tempo con temperature tipicamente estive. Nei prossimi giorni cambia tutto complice l'arrivo di una doppia perturbazione. Scopriamo le previsioni meteo.

Clima Italia: piogge e temperature in calo da Nord a Sud

La pioggia torna l'indiscussa protagonista in Italia. Tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre il passaggio di una perturbazione atlantica segna la fine del caldo anomalo delle ultime settimane. Un'ondata di maltempo con piogge e rovesci, anche localmente intensi, è prevista lungo tutto lo stivale. L'anticiclone africano ha oramai perso la sua forza complice il passaggio della perturbazione n.2 di settembre che ha colpito le regioni del Centro-Nord. Clima instabile e variabile con temperature in calo e il ritorno di piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi. Anche nella giornata di venerdì 15 settembre è previsto un clima instabile e variabile all'insegna del maltempo al Centro-Nord, mentre al Sud annuvolamenti senza piogge degne di nota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 14 settembre: alternanza di sole e nuvole in buona parte dell'Italia con il rischio di piogge e rovesci improvvisi in buona parte del Nord, ma anche in Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Appennino laziale e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi, seppur rapidi, anche nel nord della Campania, Molise e Puglia settentrionale. In calo le temperature lungo tutto lo stivale con valori che si avvicinano alle medie del periodo.

Meteo, le previsioni del weekend: nuvole e piogge in Italia

Che tempo farà nel fine settimana? Per venerdì 15 settembre, le previsioni meteo delineano ancora un clima instabile e variabile in buona parte dell'Italia. Al Nord cielo nuvoloso con il rischio di piogge e temporali in quasi tutte le regioni. Nel resto del paese alternanza di nuvole e sole con rovesci e temporali sulle regioni centrali adriatiche, basso Lazio e Appennino Meridionale. Ancora in calo le temperature sia nei valori massimi che minimi. La situazione non migliorerà tra sabato 16 e domenica 17 settembre complice l'arrivo di un nucleo instabile che segnerà il ritorno di piogge e temporali lungo tutto lo stivale.

Il passaggio della perturbazione n.3 di settembre si farà sentire da sabato 16 settembre con il rischio di rovesci e nubifragi su Liguria, alta Toscana e Appennino Emiliano. Nuvole in aumento nelle restanti regioni del Centro Italia con possibili piogge e temporali nelle zone Appenniniche e sulle Marche. Da domenica 17 settembre, invece, è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo al Centro-Nord. Non si segnalano piogge di rilievo se non lungo l'Appennino meridionale. Tutto potrebbe cambiare da lunedì 18 settembre con il ritorno di un massa d'aria calda che dovrebbe far salire nuovamente le temperature.