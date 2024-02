Meteo Italia, dopo l'anticiclone tornano piogge e neve? Ecco la data

Dopo una metà di gennaio segnata dall'anticiclone africano che ha fatto registrare temperature primaverili in pieno inverno, l'Italia si prepara al ritorno di piogge, freddo e neve. Proprio così: l'alta pressione, indiscussa protagonista delle ultime settimane, ha i giorni contati. Con l'arrivo del mese di febbraio, infatti, è in arrivo un vero e proprio stravolgimento climatico. Quando ci sarà? Tutti i dettagli

Previsioni Meteo: tornano freddo, neve e piogge in Italia, ecco quando

Pioggia, neve e freddo stanno per tornare in Italia. L'ondata di caldo anomalo che ci ha accompagnato per buona parte del mese di gennaio e che ci terrà compagnia anche nella prima settimana di febbraio sta davvero per terminare. Le previsioni meteo, infatti, delineano il ritorno dell'inverno complice una matrice di natura atlantica che si farà sentire già dall'8 febbraio con piogge isolate nelle regioni del Nord Italia.

Da mercoledì 8 febbraio è previsto l'ingresso di correnti relativamente fredde che troveranno strada facile in Italia complice l'indebolimento dell'alta pressione. Attenzione: nessuna ondata di gelo, ma semplicemente si tornerà ad un clima di stampo invernale, ma non esageratamente freddo. Le temperature saranno di gran lunga più basse rispetto ai valori miti e primaverili delle ultime settimane.

Svolta climatica è in arrivo in Italia: ecco la data

La svolta climatica vera e propria è prevista tra il 9 e l'11 febbraio: tre giorni che vedranno l'Italia alle prese con l'arrivo di correnti atlantiche umide e fredde. Le zone particolarmente colpite saranno le regioni del Nord. Non solo, si segnala anche l'arrivo di piogge e rovesci, anche abbondanti, che insisteranno principalmente al Nord e nelle regioni tirreniche.

Le previsioni meteo delineano dall'11 febbraio in poi anche il ritorno della neve in montagna. Per quanto concerne le temperature, la colonnina di mercurio registrerà un brusco calo al Nord, mentre al Centro-Sud non si delineano valori molto bassi. L'inverno sta per tornare con il freddo che si farà sentire con il ritorno della neve prevista anche a quote medio basse.