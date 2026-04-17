Meteo Italia: weekend variabile tra sole, nuvole e qualche pioggia al Nord

L'alta pressione torna protagonista in Italia garantendo un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Il tempo si fa quasi estivo con temperature di gran lunga superiori alla media al Centro-Nord, ma tutto cambia da domenica. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo e sole in Italia con l’Anticiclone delle Azzorre

Il ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre in Italia si fa sentire: bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con un clima decisamente più mite del normale. Dal punto di vista termico è previsto un rialzo delle temperature di anche +7-8° rispetto ai valori del periodo nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna dove si respira un clima tipico di inizio giugno.

La tendenza meteo delinea però un deciso cambio di rotta da domenica 19 aprile 2026 con il ritorno del maltempo sulle regioni settentrionali per il transito della perturbazione n.3 del mese che un peggioramento del tempo dapprima sulle aree di montagne.

Attenzione: dalla prossima settimana, nel dettaglio da giovedì 23 aprile, è previsto un calo delle temperature che si farà più sensibile sulle regioni del Nord e adriatiche per l'arrivo di una massa d'aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 18 aprile 2026: nuvole tra la notte e il mattino lungo la fascia alpina/prealpina e pedemontana del Nord e sulla Calabria tirrenica. Dal pomeriggio non si escludono annuvolamenti sulle zone di montagna con il rischio di isolati temporali lungo le Alpi Marittime, Orobie, Appennino tosco-emiliano, Monti Iblei e Gennargentu. Nel resto del Paese bel tempo con sole e temperature quasi estive con picchi di 25-26° al Nord.



Domenica 19 aprile 2026: ancora bel tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Centro-Sud e Isole anche se non si esclude il transito di nuvole nelle prime ore del pomeriggio. Clima più instabile e variabile al Nord con alternanza di schiarite e annuvolamenti.

Tornano le piogge, sin dalle prime ore del mattino, sulla Lombardia e con il passare delle ore anche su pianure e coste del Nord-Est. Le temperature massime in lieve calo al Nord, mentre stabili nel resto d'Italia con picchi di 25-26° al Centro-Sud e Isole.

Meteo, torna il maltempo con piogge dalla prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana in Italia delineano un clima instabile e variabile per il transito della perturbazione n.3 di aprile. Il maltempo torna protagonista nella giornata di domenica 19 aprile dapprima sulle regioni del Nord per poi interessare le regioni adriatiche e di Nord-Est fino alla Puglia.

Lunedì 20 aprile nuvole sulle regioni del Centro-Nord e Puglia con schiarite su al Nord- Ovest, Toscana e Lazio. Nelle prime ore del mattino rovesci e temporali dapprima sul Veneto, zone interne del Centro, Marche e Abruzzo e successivamente con il passare delle ore il maltempo interesserà anche le zone di Nord-Est, Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna. Le temperature massime in diminuzione al Nord e medio versante adriatico.

Piogge e temporali con un tempo instabile anche nella giornata di martedì 21 aprile con fenomeni temporaleschi diffusi al Nord-Est, regioni adriatiche e zone interne del Centro-Sud. Anche mercoledì 22 aprile 2026 la tendenza meteo delinea una instabilità sulle regioni del Sud e poco dopo sulle Isole. Nel resto d'Italia torna il sole.

Dal punto di vista termico crescono le temperature con valori in linea per la stagione nei primi giorni, mentre da metà settimana è previsto un calo in tutto il Paese.