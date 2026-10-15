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Meteo, Italia divisa tra sole e maltempo: temperature fino a 26 gradi, poi cambia tutto. Le previsioni

L'anticiclone torna protagonista sull'Italia con clima stabile e soleggiato. In crescita anche le temperature. Cambiamenti nel weekend.
Clima15 Ottobre 2026 - ore 16:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima15 Ottobre 2026 - ore 16:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'alta pressione torna a rinforzarsi sull’Europa occidentale lungo il Mediterraneo centrale e sull'Italia, con il ritorno di un clima mite, soleggiato e un incremento delle temperature con valori anomali e di gran lunga superiori alle medie del periodo. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo e sole sull'Italia per la rimonta dell'anticiclone

Caldo e temperature miti su gran parte d'Italia per la rimonta dell'alta pressione che ci regala una nuova ottobrata con un clima di stampo quasi primaverile, con assenza di piogge e un incremento generale delle temperature.

Attenzione: si tratta di una fase momentanea, visto che in vista del weekend è previsto un primo indebolimento dell'anticiclone per il transito di una nuova perturbazione, la n.4 del mese, in arrivo dalla Francia. Piogge e rovesci, in particolare tra sabato e domenica, sulle regioni di Nord-Ovest, Sardegna e coste centrali tirreniche.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 15 ottobre 2026: cielo sereno o leggermente velato su gran parte d'Italia. Dal pomeriggio velature sulle regioni del Nord, ma anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nubi, invece, sulla Liguria, mentre sole diffuso nel resto del Paese. Le temperature massime in crescita ovunque con valori più intensi lungo il versante adriatico e le regioni del Sud.

Venerdì 16 ottobre 2026 nubi nelle prime ore del mattino su Liguria, Toscana, pianure del Piemonte e della Lombardia meridionale, ma anche sul Nord della Sicilia e sul basso versante tirrenico della Calabria. Bel tempo nel resto del Paese anche se dal pomeriggio non si escludono nuvole con il rischio di isolati e deboli piogge su Calabria, Liguria, pianura piemontese, coste toscane, marchigiane, abruzzesi e siciliane.

Stabili le temperature minime o in lieve aumento, mentre le massime comprese tra i 19-24 gradi con picchi fino a 25°C sulle regioni centrali e tra i 26-28 gradi sulle Isole.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

La tendenza meteo in vista del weekend del 17-18 ottobre 2026 delinea il primo indebolimento del campo di alta pressione per l'arrivo di un nuovo sistema perturbato. La perturbazione n.4, in arrivo dalla Francia, si farà sentire già nella giornata di sabato 17 ottobre 2026 sulle regioni del Nord e successivamente anche domenica 18 ottobre su Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta. Non si escludono piogge e temporali su gran parte del Nord, mentre dall'inizio della prossima settimana gli effetti della perturbazione potrebbero raggiungere la Sardegna.

Le previsioni nel dettaglio: sabato 17 ottobre nubi su Nord-Ovest, Sicilia orientale e bassa Calabria, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio non si escludono piogge e temporali sulla Sicilia centro orientale con un peggioramento in serata previsto sui settori alpini del Nord-Ovest, più probabili sul Piemonte occidentale. In calo le temperature nei valori massimi, specialmente al Sud e zone alpine.

Domenica 18 ottobre, invece, la perturbazione n.4 in arrivo dalla Francia si farà sentire lungo il Mediterraneo occidentale riportando maltempo diffuso lungo le coste del basso mar Ionio con il rischio di rovesci su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Attenzione: non si escludono rovesci o brevi episodi di pioggia anche sulla Lombardia occidentale, nell’ovest della Toscana, sulla Sardegna tirrenica. Temperature in calo in Piemonte, in rialzo al Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Ottobre ore 18:43

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