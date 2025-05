Meteo, Italia divisa tra caldo e temporali nell’ultima settimana di maggio: le previsioni

Dopo una settimana di piogge e temporali, l'ultimo weekend di maggio è nel segno del bel tempo con sole e temperature in salita da Nord a Sud. Da lunedì tutto è destinato a cambiare complice il passaggio di una doppia perturbazione. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, una domenica di sole e caldo in Italia

Il weekend si chiude nel segno della stabilità tralasciando gli ultimi effetti legati al passaggio della perturbazione n.8 di maggio diretta oramai lontano dall'Italia. La settimana prossima si delinea ancora un clima variabile complice il transito di una perturbazione prevista tra il 26 e 27 maggio con conseguenze evidenti sulle regioni del Centro-Sud.

Da mercoledì 28 maggio torna la stabilità con un rialzo delle temperature, ma solo momentaneo visto che dal 29 maggio è previsto il passaggio di un nuovo sistema nuvoloso che si farà sentire lungo le regioni settentrionali e adriatiche, seguito da una leggera flessione delle temperature. Il prossimo fine settimana, invece, la tendenza meteo delinea un deciso rinforzo dell’alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 25 maggio 2025: bel tempo con sole da Nord a Sud con qualche nuvole nelle regioni settentrionali. Non si esclude qualche isolata pioggia nelle prime ore del mattino fra nord e l’est Sicilia e la bassa Calabria, tra pomeriggio e sera sui settori di confine delle Alpi. In crescita le temperature massime al Centro-Nord e Sardegna.

Lunedì 26 maggio 2025 cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni anche se con il passare delle ore è previsto un aumento della nuvolosità in Liguria e zone interne del Centro-Sud con il rischio di temporali e rovesci lungo le Alpi e nell’Appennino centro-settentrionale. Nella notte la pioggia torna anche nel resto delle pianure del Nord-Ovest e in Emilia Romagna. In aumento le temperature massime nelle regioni del Sud, mentre stabili altrove.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: come finirà il mese di maggio?

La tendenza meteo per l'ultima settimana di maggio in Italia delinea un clima diviso tra un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale e un corridoio di basse pressioni. Previsto l'arrivo di una serie di perturbazioni a cominciare da lunedì 26 maggio con la numero 9 del mese che farà sentire i suoi effetti fino a martedì 27 maggio nelle regioni del Centro-Nord. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi in buona parte del Paese ad eccezioni di Calabria, Sicilia e Sardegna dove il clima sarà soleggiata.

Nella giornata di mercoledì 28 maggio, invece, è previsto l'arrivo della perturbazione n. 10 del mese che dovrebbe investirci tra la seconda parte di giovedì 29 e la prima parte di venerdì 30. Tra le regioni più colpite ci sono quelle Nord-Est, ma anche settori adriatici e ionici. Intanto si delinea la rimonta anticiclonica in coincidenza con il fine settimana e dunque nel primo weekend di giugno con tempo stabile e soleggiato un po' ovunque. Per quanto concerne le temperature saranno ancora altalenanti e variabili. In ogni caso i valori risulteranno nella norma o temporaneamente al di sotto.