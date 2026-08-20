Meteo, Italia divisa: temporali al Nord e temperature fino a 38°C al Sud. Le previsioni

L'Italia è climaticamente spaccata in due: al Nord piogge e temporali con un deciso calo delle temperature, mentre al Sud e Isole clima afoso e caldo con temperature che sfiorano i 38°C.

Maltempo al Nord: rischio frane e smottamenti, sole al Sud

Al via da oggi, giovedì 20 agosto 2026, una fase temporalesca sulle regioni del Centro-Nord per il transito della perturbazione n.4 del mese che riporta piogge e temporali diffusi con il rischio di grandine e forti raffiche di vento. In questo scenario climatico si delinea anche un deciso calo delle temperature che, in alcune zone, scenderanno anche al di sotto dei valori medi stagionali. Il Sud Italia, invece, non sarà interessata dagli effetti della perturbazione, anzi proseguirà la fase di calore con afa e temperature anomale. Attenzione: gli occhi sono tutti puntati sulle regioni interessate dalle forti piogge che, nelle prossime 48 ore, si preannunciano intense e violente con accumuli piovosi oltre i 100 metri con il rischio di allagamenti, frane e smottamenti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 20 agosto 2026: nuvole sparse al Nord con il rischio di piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino su Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio il maltempo interesserà gran parte delle regioni del Nord, unica eccezione Emilia Orientale e Romagna. Alternanza sole e nuvole sulle regioni centrali tirreniche, con isolati acquazzoni sulla Toscana. Bel tempo soleggiato nel resto d’Italia. Dal punto di vista termico temperature massime in calo al Centro-Nord, mentre in crescita al Sud e Sicilia con picchi fino ai 38°C.

Venerdì 21 agosto 2026 bel tempo soleggiato sulle regioni del Sud e Isole, mentre annuvolamenti diffusi solo sulla Campania. Nuvole anche nel resto del Paese con il rischio di temporali diffusi e violenti sulle regioni del Nord, ma anche regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale. Dal pomeriggio il maltempo colpirà anche le Marche, Abruzzo, Molise e alta Campania. Attenzione: non si esclude il rischio di nubifragi con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti su Lombardia, regioni di Nord-Est, Liguria di levante e Toscana. Temperature: massime in calo al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Nel resto d'Italia caldo diffuso con picchi fino ai 35°C.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Stando alle attuali proiezioni si delinea un un rinforzo dell’alta pressione protesa dal Nord Africa sul Mediterraneo centrale con il ritorno di massa di aria calda. Le tendenze meteo delineano un weekend soleggiato con clima stabile lungo tutto lo stivale comprese le regioni del Nord dove non si esclude un clima più instabile e variabile.

In crescita le temperature sulle regioni del Sud, mentre dalla prossima settimana si intravede l'arrivo di un nuovo sistema perturbato sulle regioni del Nord e solo marginalmente diretto su quelle del Centro-Sud. Ancora piogge e temporali al Nord dove non si esclude un deciso caldo delle temperature, mentre sulle regioni meridionali e in Sicilia si protenderà una lingua di aria ancora più calda con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi.

Sabato 22 agosto 2026 una giornata di sole da Nord a Sud con nuvole solo sulle zone di montagna e interne del Centro. In crescita le temperature con le massime tra i 26 e 30 gradi al Nord, tra 29 e 33 al Centro, tra 31 e 35 al Sud con punte di 36-37 in Sicilia.

Domenica 23 agosto 2026 clima soleggiato al Centro-Sud e caldo in intensificazione con punte vicine ai 35 gradi al Centro e picchi di 37-39 gradi nelle Isole maggiori. Al Nord annuvolamenti coni l rischio di isolati rovesci di calore su Alpi e Prealpi.