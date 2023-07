Meteo, le previsioni: Italia divisa in due tra caldo africano e temporali

Piogge e rovesci nelle regioni del Nord e caldo africano al Centro-Sud. Si presenta così l'Italia nelle ultime ore, ma nel weekend è prevista un'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature da record. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: temporali al Nord, caldo opprimente al Centro-Sud

L'Italia è climaticamente divisa in due. Nelle ultime ore al Nord sono state investite da una violenta ondata di maltempo con piogge torrenziali e grandinate che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse regioni settentrionali tra cui Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Al Centro-Sud, invece, l'anticiclone africano non demorde con giornate di grande caldo e temperature che hanno sfiorato i 40°. Nel weekend l’alta pressione africana tornerà ad espandersi nuovamente nelle regioni del Nord riportando caldo e afa. Da domenica 16 luglio l’Anticiclone africano si consoliderà ulteriormente lungo tutto lo stivale con temperature da record e picchi di anche 45°. La seconda ondata di caldo dell'estate 2023 sarà eccezionale al Sud dove potrebbero durare fino alla fine del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 13 luglio 2023: al Nord ancora clima instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci in particolare a Nord-Est. Temporali, anche intensi, si segnalano tra Liguria e Lombardia dove permane lo stato di allerta meteo arancione e gialla. Qualche annuvolamento anche nelle regioni centrali e sulla Sardegna. In calo le temperature al Nord con valori compresi tra i 32-33, mentre al Centro-Sud si registrano picchi di oltre 40°.

Le previsioni meteo per il weekend: caldo intenso al Sud e nelle Isole

Per la giornata di venerdì 14 luglio 2023 nubi sparse al Nord con qualche possibile residua instabilità al Nord-Ovest, tra Piemonte e Lombardi. Bel tempo al Centro-Sud, mentre caldo intenso al Sud e Isole con le temperature che sfioreranno i 40°. Al Nord, complice il passaggio della perturbazione n.1 di luglio, le temperature saranno più contenute con valori sui 30°.

Che tempo farà il weekend? Le previsioni meteo per il fine settimana tra il 15 e 16 luglio delineano un'Italia nella morsa del caldo. Da Nord a Sud clima stabile e soleggiato con afa e caldo intenso. Il protagonista assoluta è ancora l’anticiclone africano che vedrà impennare le temperature che supereranno i 40° al Sud e Isole complice anche il vento di Scirocco. Il caldo non darà tregua nemmeno la notte con il ritorno delle notti tropicali con temperature mai al di sotto dei 20°. Stando alle attuali proiezioni a lunga scadenza l’ondata di calore dovrebbe accompagnarci ancora per le prossime settimane. Una possibile attenuazione del grande caldo è previsto solo all’inizio della terza decade del mese.