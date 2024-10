Meteo, Italia divisa in due. Mentre la Liguria fa i conti con il maltempo in Sicilia si sfiorano i 35°

L'Italia è climaticamente divisa in due in questa prima settimana d'ottobre. Al Centro-Nord piogge e temporali per il passaggio di due intense perturbazioni, mentre al Sud caldo anomalo con le temperature che sfiorano anche i 35°. Le previsioni.

Maltempo Liguria, scatta l'allerte meteo e scuole chiuse

Una forte ed intensa ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore Milano e, in particolare, la Liguria. Piogge abbondanti, sotto forma di nubifragi e grandinate, interessano la regione con criticità importanti in provincia di Genova e Savona. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per oggi, martedì 8 ottobre 2024, lo stato di allerta meteo meteo rossa per rischio idrogeologico nelle zone Bacini Liguri Marittimi di Levante e l'allerta arancione per rischio temporali nei Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente. L'attenzione massima è rivolta ai fiumi dello Spezzino interessati dall'allerta rossa per possibili esondazioni.

Allagamenti in diverse zone, mentre si segnalano frane che hanno interrotto la viabilità locale di Masone. Alberi caduti e pericolanti in diverse zone hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nella zona tra il savonese e il ponente genovese si registrano piogge intense ed abbondanti: sono caduti 97 mm in un'ora a Campo Ligure e 81mm a Rossiglione. Vista la situazione sono state chiuse le scuole in diversi comuni della Liguria, compresa la città di Genova.

Meteo, caldo anomalo e temperature in aumento al Sud

Se la Liguria, come tante altre regioni del Centro-Nord, sta facendo i conti con una forte ed intensa ondata di maltempo, nelle regioni del Sud gli effetti della perturbazioni hanno causato il rinforzo dei venti meridionali, umidi e caldi, responsabili di un aumento delle temperature al Sud e in Sicilia con valori intorno ai 30° e in alcune zone anche sui 35°.

Un caldo anomalo sta interessando buona parte del Sud Italia e in particolare la Sicilia dove è in corso una "seconda estate" con tempo soleggiato e temperature estive. Le previsioni meteo delineano per i prossimi giorni un caldo anomalo su regioni adriatiche, Sud e Sicilia con temperature comprese tra i 25 e 30 gradi e in alcune zone sono previsti anche 35°.