Maltempo a Genova: esonda il Rio Fegino, forti piogge in Liguria. Le immagini

Rio Fegino, credits: X

La forte ondata di maltempo a Genova - con intense precipitazioni durante la notte - ha già causato l'esondazione del Rio Fegino. Ecco le ultime notizie che giungono dalla Liguria e dal suo capoluogo.

Maltempo a Genova: forti piogge e corsi d'acqua ingrossati

Il maltempo a Genova ha già causato diversi disagi. La forte perturbazione, che ha determinato l'innalzamento dell'allerta da giallo a arancione, ha già portato sulla città intense precipitazioni. Queste ultime hanno pertanto causato l'esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

L'allarme in merito al Rio è scattato verso le 4.10 di stamattina, 8 ottobre 2024. Le sirene predisposte dalla Protezione Civile hanno risuonato in tutto il quartiere. In pochi minuti l'acqua ha allagato la parte bassa di via Borzoli. La Polizia Locale ha dovuto chiuderla alla viabilità.

In tutta la Liguria si continuano a monitorare i livelli del Cantarena (Arenzano), oltre a quello del Ruscarolo e Chiaravagna (Sestri Ponente). Questi corsi d'acqua, infatti, a causa delle forti piogge, hanno visto un innalzamento dei loro rispettivi livelli piuttosto repentino e hanno iniziato a destare preoccupazione. Nelle ultime ore si è aggiunta, infine, l'allerta per il torrente Cerusa.

Allerta #maltempo in #Liguria. A #Genova Voltri il torrente Cerusa è in aumento a causa delle precipitazioni persistenti. pic.twitter.com/YhdxdDOr38 — Local Team (@localteamit) October 8, 2024

Il forte temporale che colpisce tutta la Liguria pare essere sorto nella notte sul levante genovese, salvo poi spostarsi verso il ponente e colpire la Val Polcevera e il savonese. Lo stesso temporale non ha esaurito la sua forza e pare essere ritornato sui suoi passi per colpire nuovamente la zona del genovese di ponente e la valle Stura.

I dati sulla pioggia caduta

In poche ore sono caduti: