Meteo, Italia climaticamente divisa in due: più freddo al Sud e caldo al Nord

La fine del mese di marzo è nel segno della variabilità con un clima instabile con un'alternanza tra sole e nuvole lungo tutto lo stivale. Non mancano le piogge e i temporali nelle regioni del Sud e Isole. Scopriamo insieme le previsioni meteo.

Meteo, fine marzo climaticamente variabile: piogge e sole da Nord a Sud

Marzo si avvia alla conclusione con un clima instabile e un susseguirsi di sole e nuvole, ma anche piogge e rovesci in diverse regioni. La primavera si conferma già la stagione più variabile con una serie di alti e bassi destinati a perdurare ancora nelle prossime settimane, visto che entro la fine del mese il clima si conferma instabile e variabile complice la persistenza di una circolazione di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo.

Intanto la perturbazione n.13, in transito tra lo Ionio e la Grecia, sta risalire verso il Nord diretta verso le regioni del Sud e centrali adriatiche, che faranno i conti con una nuova fase di maltempo con piogge intense e abbondanti e possibili criticità. Nelle regioni settentrionali, invece, è previsto bel tempo complice la presenza di un campo di alta pressione. Ancora incerta l'evoluzione dei prossimi giorni, anche se nell'ultimo weekend di marzo è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.14 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 26 marzo 2025: piogge e temporali in estensione già dalla notte nelle regioni del Sud e Sicilia. Durante la giornata i fenomeni temporaleschi raggiungeranno anche l'Abruzzo, il Molise e il basso Lazio. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese, mentre nuvole a ridosso dell’Appennino settentrionale e in Emilia. In calo le temperature massime su medio Adriatico, Sud e Sicilia e in crescita al Nord.

Nella giornata di giovedì 27 marzo 2025 bel tempo nelle regioni del Nord a eccezione dell'Emilia Romagna e Liguria dove non si escludono nuvole. Schiarite, invece, in Toscana, Sardegna e Sicilia, mentre nel resto del Paese cielo nuvoloso. Tra Abruzzo, Molise, Irpinia e nord della Puglia, piogge e temporali che si faranno più insistenti anche in Sardegna. In aumento le temperature nei valori massimi al Nord con picchi di 21-22°, mentre stabili altrove.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

L'ultima parte della settimana sarà caratterizzata da un clima variabile complice l'assenza dell'alta pressione. Previste fasi perturbate che interesseranno buona parte d'Italia e in particolare le regioni del Centro-Sud che, nella giornata di venerdì 28 marzo 2025, dovranno fare i conti con nuovi fenomeni temporaleschi anche intensi. In crescita al Nord le temperature nei valori massimi, mentre nella media altrove. Il vortice ciclonico che accompagna la perturbazione tenderà a rallentare e fermarsi in prossimità della Puglia, così lo stesso sistema nuvoloso tenderà a rimanere posizionato a ridosso dell’Italia.

Nubi e temporali nelle aree del Centro-Sud e in risalita verso il settore dell’alto Adriatico, mentre un'altra perturbazione, in arrivo dall’Europa nord-occidentale, è diretta verso il Mediterraneo con un nucleo più attivo in transito fra il Tirreno e le isole maggiori.

Da domenica 30 marzo il maltempo tenderà a diminuire con le ultime piogge nelle regioni del Sud, anche se l'inizio della prossima settimana è nel segno dell'arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe colpire ancora una volta le regioni centro-meridionali. Come sempre per conferme ed eventuali smentite vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.