Meteo, Italia divisa in due: fase instabile al Centro Nord, anticiclone africano al Sud

Prosegue la fase instabile e variabile nelle regioni del Centro-Nord alle prese con una forte ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni tra cui Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Al Sud, invece, il clima è tipicamente estivo, complice l'anticiclone africano, con sole, caldo e temperature bollenti. Le previsioni meteo.

Meteo, maltempo al Nord e caldo al Sud

L'Italia è ancora divisa in due: sole e caldo nelle regioni del Sud e Isole, mentre maltempo e piogge al Nord. Nelle regioni settentrionali è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.5 di giugno, che determinerà ancora un clima instabile e variabile con piogge e il rischio di violenti nubifragi e grandinate. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire solo marginalmente nelle regioni del Centro, in particolare nella giornata di giovedì 13 giugno. Al Sud, invece, bel tempo con sole e temperature che sfioreranno i 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 11 giugno: bel tempo con sole in Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese clima instabile e variabile con alternanza di nuvole e sole all’estremo Nord-Ovest, su Emilia Romagna, Abruzzo e Molise. Nelle regioni del Nord prosegue l'ondata di maltempo con il rischio di piogge e rovesci in Lombardia e Piemonte. Le temperature massime in lieve calo al Nord-Est, mentre al Sud e Isole previsti picchi di anche 36-37°.

Nella giornata di mercoledì 12 giugno ancora bel tempo con sole al Centro-Sud ed Emilia Romagna. Nubi tra Umbria, Marche e Abruzzo dove non si escludono brevi rovesci o temporali isolati. Nelle regioni del Nord ancora clima instabile e variabile con il rischio di piogge. Ancora in aumento le temperature al Sud e Sicilia con picchi di anche 40°, mentre al Nord i valori si manterranno tra i 25-26°.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: calo termico in arrivo da Nord a Sud?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano ancora un clima instabile e variabile nelle regioni del Nord complice l'arrivo di un nuovo fronte perturbato con piogge e temporali da venerdì 14 giugno. La perturbazione scivolerà poi verso i Balcani e la Grecia interessando così il medio Adriatico e le zone appenniniche del Centro-sud. Nella giornata di giovedì 13 giugno temperature in calo lungo tutto lo stivale con valori al di sotto della norma nelle regioni del Nord e del Centro. Ancora molto caldo al Sud e Isole con valori che sfioreranno anche i 35°.

Da venerdì 14 giugno valori in aumento anche al Nord, anche se il fine settimana è all'insegna di una nuova perturbazione che interesserà principalmente le zone alpine e quelle interne del Centro. Sud ancora escluso dagli effetti della perturbazione; anzi è previsto un intensificarsi del caldo con l'arrivo di una massa d'aria calda che farà schizzare le temperature oltre i 35°.