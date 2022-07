Meteo, Italia divisa in due: al Sud ancora caldo record, al nord piogge e temporali

Clima caldo e instabile in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un paese diviso in due "climaticamente" parlando. Nelle regioni del Sud persiste l'ondata di caldo con temperature da record, mentre al Nord è in atto un vero e proprio stravolgimento con piogge e temporali.

Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni

Se le regioni del Sud continuano ad essere nella morsa del gran caldo, al Nord dopo mesi di Sos siccità ed emergenza calore è tempo di rovesci e temporali. La perturbazione che ha colpito in queste ore le regioni del Settentrione ha causato una instabilità climatica all'insegna di temporali e rovesci che potrebbero interessare nelle prossime ore anche le zone interne e le regioni adriatiche del Centro-Sud. Dopo settimane di caldo africano al Nord è tornata la pioggia accompagnata da un'aria più fresca. Le previsioni delineano al Nord tempo incerto ed instabile con fenomeni temporaleschi, mentre al Sud e Isole caldo e afa con temperature intorno ai 40°.

Per la giornata di mercoledì 27 luglio cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso lungo le coste tirreniche, Sicilia e Sardegna, mentre nel resto del paese è prevista un'alternanza di nuvole e sole. Possibili rovesci sono previsti sulle Alpi, in Emilia Romagna, ma anche nelle zone interne del Centro-Sud, Calabria e lungo il medio e basso versante adriatico. Stabili le temperature con punte di 40 °C nelle aree interne della Sicilia. Giovedì 28 luglio, invece, le previsioni segnalano nuvole e temporali sulle Alpi e tempo perlopiù soleggiato nel resto del paese. Qualcosa potrebbe cambiare nelle prime ore del pomeriggio con una alternanza tra sole e nuvole al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Previste anche piogge sulle Alpi, Appennino settentrionale, Ponente Ligure e Basilicata.

Meteo ultimo weekend luglio: un fine settimana climaticamente instabile

Come sarà, invece, il clima nell'ultimo weekend di luglio? Venerdì 29 luglio assisteremo al passaggio di una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia diretta verso le regioni del Nord. Sarà un fine settimana climaticamente instabile con prevalenza di sole tra Centro-Sud, Sardegna e Sicilia, mentre possibili annuvolamenti sono previsti nel Nord-Ovest e sulle Alpi. La pioggia tornerà quasi sicuramente sulla pianura lombardo-veneta e sul nord dell’Emilia. Temperature pressoché identiche al Nord e in Sicilia.

Nella giornata di sabato 30 luglio la perturbazione proveniente dalla Francia si sposterà verso est lasciando tornare il bel tempo e il sole su buona parte del paese. Possibili rovesci isolati potrebbero verificarsi sull'Appennino emiliano e parmigiano. Le temperature subiranno un calo a Nord-Est mentre saranno in aumento nelle regioni del Sud dove è prevista un'altra giornata di gran caldo. Infine domenica 31 luglio, ultimo giorno del mese, le previsioni meteo delineano una condizione climatica identica complice lo spostamento di massa d'aria calda verso il Sud. Bel tempo e sole lungo tutto lo stivale ad eccezione di basso Lazio, sud-ovest dell’Abruzzo, Lucania e Sila dove sono previsti rovesci isolati.