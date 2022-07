Maltempo in Piemonte, temporali e grandine, danni a Saluzzo | Video

Dopo settimane di intenso caldo il Nord è nel pieno di un'ondata di maltempo. Nelle ultime ore il Piemonte ha dovuto fare i conti con una violentissima grandinata che ha visto cadere chicchi del diametro di quasi 10 centimetri a Saluzzo e nella zona del Cuneese. Diverse le zone interessate dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Ondata di maltempo in Piemonte: grandinata a Saluzzo

Nelle ultime ore il Piemonte è stato colpito da una intensa ondata di maltempo che ha creato non pochi danni in diverse zone. A cominciare dalla cittadina di Saluzzo, comune della provincia di Cuneo, dove sono caduti chicchi di grandine di circa 10 centimetri di diametro. La violentissima grandinata ha fatto registrare danni di vario tipo ad automobili e abitazioni. Non solo, tetti scoperchiati e alberi abbattuti in diverse zone del Cuneese con l'ondata di maltempo ha interessato anche i comuni di Bene Vagienna, Fossano e Mondovì dove sono stati richiesti 125 interventi di soccorso ai vigili del fuoco.

Nelle ore precedenti l'Arpa aveva diramato una allerta gialla per maltempo e precipitazioni intense in tutto il Piemonte fatta eccezione per le zone del Piemonte sud-orientale.

E primi allagamenti nelle Valli di Lanzo, in Piemonte.



Grandine nella zona di Saluzzo ( CN ) pic.twitter.com/YmstKSRf9S — Kurosh1974 (@Kurosh_74) July 25, 2022

Piemonte: è allerta maltempo per pioggia, grandine e temporali

Il caldo intenso delle ultime settimane ha lasciato spazio in Piemonte ad una breve ondata di maltempo. Piogge e rovesci si sono registrati in buona parte della regione con violentissime grandinate che hanno causato danni di vario tipo. Tanta paura tra i cittadini che hanno intasato i centralini dei vigili del fuoco con richieste di soccorso. Se a Saluzzo sono piovuti chicchi di grandine grandi quanto delle sfere, delle fortissime piogge si sono registrate a Biella e Vercelli con alberi caduti e danni ai tetti delle case. Non solo, a Casale Monferrato un albero è caduto in pieno centro, ma non si registrano feriti. Disagi di vario tipo anche a Val Cerrina e nel Basso Monferrato.

Alto Adige

Dopo il gran caldo delle settimane scorse era annunciata una diminuzione delle temperature ed era annunciato anche il maltempo che puntuale ha colpito con violenti nubifragi, provocando non pochi disagi nei distretti di Bolzano e Merano.

Grazie a VV.FF Südtirol pic.twitter.com/HzCUuvbLgG — Kurosh1974 (@Kurosh_74) July 26, 2022

L'ondata di maltempo nelle ultime ore ha interessato buona parte delle regioni del Nord Italia. Non solo il Piemonte, ma anche il Trentino Alto Adige dove si è registrata una frana sulla strada statale della Val Venosta, nei pressi di Curon, senza coinvolgere persone. Piogge e rovesci anche in Lombardia e Veneto.