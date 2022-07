Allerta meteo per maltempo per martedì 26 luglio: 9 regioni a rischio pioggia e temporali

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo per maltempo per martedì 26 luglio. Ecco quali sono le regioni a rischio pioggia e temporali - con fenomeni anche intensi a livello locale - dove le temperature si abbasseranno e il grande caldo delle ultime settimana darà un po' di tregua. Come già annunciato, infatti, la coda di una perturbazione atlantica favorirà l'arrivo di aria più fresca e meno rovente e il conseguente abbassamento delle temperature che torneranno così ad avere valori più vicini alle medie stagionali.

Allerta meteo gialla per maltempo per il 26 luglio: le zone coinvolte

L'allerta meteo gialla emanata dalla Protezione Civile per martedì 26 luglio 2022 dove potranno svilupparsi temporali anche intensi a livello locale riguarda soprattutto le zone del Nord e del Centro. A rischio sono: l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, l'Umbria e il Veneto.

Per quanto riguarda l'Abruzzo le zone coinvolte sono:

Marsica

Bacino Alto del Sangro

Bacino del Pescara

Bacino dell'Aterno

Bacino Tordino Vomano

Per l'Emilia Romagna, invece, l'allerta gialla riguarda nello specifico:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di Volano

Montagna emiliana centrale

Pianura piacentino-parmense

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Collina bolognese

Montagna bolognese

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Alta collina romagnola

Pianura reggiana di Po

Montagna romagnola

In Friuli Venezia Giulia le zone interessate dall'allerta sono quella riguardante il bacino montano del Tagliamento e del Torre, quella riguardante il bacino dell'Isonzo e la pianura di Udine e Gorizia, oltre al bacino del Livenza e del Lemene.

In Lombardia invece, ad essere coinvolte, saranno:

Bassa pianura centro-orientale

Bassa pianura orientale

Appennino pavese

Valchiavenna

Laghi e Prealpi orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Bassa pianura occidentale

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica

In Piemonte l'allerta riguarda la pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, in Trentino Alto Adige la Provincia Autonoma di Trento. Per quanto riguarda l'Umbria, invece, le zone coinvolte saranno quelle del Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino e Alto Tevere. Più estesa è l'allerta in Veneto dove ad essere coinvolte dall'allerta gialla della protezione civile sono:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco

Basso Adige

Allerta meteo per rischio idrogeologico

La Protezione Civile ha emanato infine una specifica allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Piemonte e Trentino Alto Adige.