Meteo Italia, clima mite e sereno weekend e inizio prossima settimana: le previsioni

Weekend di sole in Italia. Dopo settimane di piogge e grandine, è arrivato il primo caldo che anticipa la prossima stagione primaverile complice il rinforzo dell'alta pressione che ha riportato bel tempo e temperature miti lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni del fine settimana (del 16 e 17 marzo) e la tendenza meteo per la prossima settimana (dal 18 marzo).

Le previsioni meteo del weekend (16-17 marzo) in Italia: sole e caldo

Un fine settimana primaverile in Italia con temperature miti e bel tempo, anche se non mancano delle deboli e residue piogge nelle regioni del Centro-Sud e Nord-Est. La perturbazione n.6 di marzo ha lambito il nostro paese con brevi e isolate piogge che hanno interessato principalmente il Nord-Est e al Centro-Sud. Da domenica 17 marzo il sistema nuvoloso lascerà l'Italia pur facendo sentire i suoi effetti anche nelle regioni del Sud, mentre nel resto del paese l'alta pressione tornerà l'indiscussa protagonista con sole e cielo sereno. Le temperature in aumento con valori di gran lunga superiori al periodo, anche se l'inizio della prossima settimana di marzo segna l'arrivo di una nuova perturbazione in transito su tutte le regioni.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo per il fine settimana. Sabato 16 marzo bel tempo soleggiato al Nord-Ovest con possibili annuvolamenti in Lombardia e Liguria. Schiarite nelle Isole, mentre cielo nuvoloso nel resto d’Italia con locali e brevi piogge o rovesci tra alto Veneto e Friuli. Le temperature massime in aumento al Nord-Ovest e in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Anche domenica 17 marzo 2024 clima un po’ instabile al Sud e in Sicilia con cielo nuvoloso e il rischio di deboli e brevi piogge che interesseranno la Sicilia e le zone interne e nel Messinese. Bel tempo mite nel resto del Paese, ma non si escludono nebbie o strati bassi su Valpadana centro-orientale, coste dell’alto Adriatico e lungo pianure e valli fra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Stabili le temperature con valori compresi tra 15 e 20 gradi.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia

L'inizio della prossima settimana, la penultima di marzo, delinea delle condizioni meteo in linea con quelle degli ultimi giorni. Clima mite con assenza di forti ed importanti perturbazioni. Lunedì 18 marzo previste nubi nelle regioni del Centro-Nord, mentre schiarite e bel tempo al Sud e Isole. Non si esclude il rischio di piogge, seppur deboli e rapide, sulle zone alpine di confine e nel Levante Ligure. Nel pomeriggio nuvole in aumento anche in Campania, mentre al calar del sole è possibile qualche rovescio nell'estremo Nord-Est, su Marche e Abruzzo.

Le previsioni meteo per la giornata di martedì 19 marzo delinea delle condizioni meteo discrete lungo tutto lo stivale con la presenza di nuvole, ma senza piogge e rovesci. Il clima resterà piacevole con temperature miti che preannunciano l'arrivo della primavera!

Nei giorni successivi, tra mercoledì e venerdì, secondo le attuali proiezioni, la circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia vedrebbe la presenza di un corridoio anticiclonico che separa due aree depressionarie centrate rispettivamente sui Balcani e sulla penisola iberica. L’effettiva solidità di questa alta pressione mostra ancora margini di incertezza ma comunque dovrebbe prevalere un quadro di stabilità senza il passaggio di sistemi nuvolosi importanti e con tempo quindi sostanzialmente asciutto.

Le nuvole non mancheranno sul nostro Paese e potranno risultare più dense nelle nostre regioni più occidentali con qualche fenomeno occasionale non del tutto escluso in Sardegna e a ridosso delle Alpi occidentali. La massa d’aria rimarrà mite per la stagione con temperature quindi che si manterranno sopra le medie stagionali.

La circolazione potrebbe poi cambiare nel fine settimana a iniziare dalle regioni settentrionali dove sabato potrebbe affacciarsi un fronte nuvoloso. In seguito tra domenica e lunedì potrebbe essere coinvolto anche il resto dell’Italia con formazione di un vortice depressionario in pieno Mediterraneo. Il tempo più perturbato sarebbe accompagnato anche da venti intensi e dall’ingresso di aria più fredda con conseguente calo termico.

Molto alto comunque il grado di incertezza di questa evoluzione; seguite i prossimi aggiornamenti per una conferma e maggiori dettagli.