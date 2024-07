Meteo, allerta caldo da bollino arancione: l’avviso del Ministero della Salute per il 27 luglio

Al via una nuova intensa ondata di calore in Italia con il Ministero della Salute che ha emesso un nuovo bollettino di ondate di calore per la giornata di sabato 27 luglio 2024 in Italia. Ecco le città da bollino arancione e dove scatta l'allerta meteo caldo.

Caldo in arrivo in Italia: 12 città da bollino arancione il 27 luglio

Caldo ed afa tornano protagonisti in Italia nell'ultimo weekend di luglio. Per la giornata di sabato 27 luglio scatta una nuova allerta meteo caldo in diverse città d'Italia con il Ministero della Salute che ha diramato un bollettino di ondate di calore. 12 città da bollino arancione, il secondo livello massimo di allerta caldo, che corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili.

Ecco nel dettaglio le 12 città dove scatta il bollino arancione per ondate di calore:

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Si preannuncia un weekend rovente in Italia. Da sabato 27 luglio, infatti, è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ritorno dell'anticiclone africano che si farà sentire lungo tutto lo stivale con caldo, afa e temperature bollenti. Se nella giornata di sabato 27 luglio sono 12 le città da bollino arancione, la situazione è destianta a peggiorare da domenica 28 luglio con un picco dell'ondata di calora. Per questo motivo il Ministero della Salute ha comunicato un decalogo con 10 pratici consigli da seguire per affrontare caldo e afa.

Ecco i 10 consigli: