Meteo, avviso di allerta gialla per temporali il 27 luglio in Lombardia: le zone a rischio

Per la giornata di domani, sabato 27 luglio 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Lombardia. Ecco tutte le zone interessate.

Maltempo in Lombardia: torna l'allerta meteo gialla il 27 luglio

Si preannuncia un weekend di piogge in Lombardia con l'avviso di allerta maltempo. La Protezione Civile, infatti, ha diramato per sabato 27 luglio 2024 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali in diverse zone della Lombardia lambita dal passaggio di una perturbazione atlantica. Se in Italia e in particolare al Centro-Sud è in arrivo una nuova intensa ondata di calore con temperature in aumento e valori che sfiorano i 40°, al Nord si delinea un clima instabile e variabile.

Nelle prossime ore, infatti, è previsto il passaggio di una debole perturbazione atlantica che riporterà piogge e maltempo in Lombardia. Nella regione scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per temporali e non si esclude il rischio di fenomeni intensi e nuove criticità. Ecco le zone a rischio maltempo:

Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha comunicato un peggioramento del clima già nella serata di oggi, 26 luglio: «una lieve ondulazione ciclonica sull’Europa Centrale provocherà deboli infiltrazioni di aria fresca tra Alpi e Prealpi. Si prevede la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale su Prealpi e Appennino con progressivo aumento in serata e rovesci e temporali su Alpi e Prealpi Centro-occidentali». L'allerta gialla è diramata anche per tutta la giornata di sabato 27 luglio.