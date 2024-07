Meteo: nel weekend torna il caldo africano! Domenica 28 fino a 40°C: ecco dove

Durante il fine settimana l’alta pressione stringerà con maggior forza la sua morsa sul nostro Paese, garantendo così giornate in prevalenza soleggiate, piogge quasi del tutto assenti e, soprattutto, caldo afoso in aumento, intenso soprattutto nella giornata di domenica 28 luglio, quando sono possibili picchi vicino a 40 gradi, specie nelle zone interne del Centro.

La situazione non mostrerà grandi variazioni neanche nella prima parte della prossima settimana, sempre caratterizzata da alta pressione, prevalenza di tempo stabile e caldo afoso intenso, con possibili picchi fino a 40 gradi e oltre, mentre lo zero termico in aria libera si porterà fin verso i 4800/5000 metri e questo significa che anche in cima al Monte Bianco la temperatura, nelle ore centrali del giorno, supererà abbondantemente gli zero gradi.

Un’attenuazione potrebbe arrivare nella seconda parte della prossima settimana, con il possibile passaggio di una perturbazione atlantica, ma l’evoluzione è ancora incerta e per eventuali conferme sarà quindi necessario attendere i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per sabato 27 luglio

Nuvole e qualche temporale sulle zone alpine. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con la formazione di brevi e isolati temporali pomeridiani solo sull’Appennino Abruzzese e Molisano.

Temperature massime in lieve aumento, quasi dappertutto comprese fra 30 e 35 gradi, con picchi fino a 36-37 gradi, specie nelle zone interne del Centro. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per domenica 28 luglio

Al mattino splenderà ovunque il sole. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento su Alpi e Appennino Centrale, con la possibile formazione di qualche temporale sul settore alpino più orientale; sempre soleggiato altrove.

Temperature massime in ulteriore e generalizzato aumento: picchi fino a 37-38 gradi in Emilia, zone interne del Centro e Sardegna.