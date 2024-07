Meteo 26 luglio: temperature contenute, ma nel weekend il caldo si farà intenso

In quest’ultima parte della settimana l’alta pressione africana tornerà gradualmente a occupare in maniera decisa l’area del Mediterraneo centrale e il nostro Paese. Le prossime saranno giornate sostanzialmente soleggiate da Nord a Sud, salvo un po’ di instabilità pomeridiana sui settori alpini e in forma più isolata lungo l’Appennino, ma caratterizzate da un progressivo aumento delle temperature e dei tassi di umidità.

A partire da domenica 28 luglio il caldo afoso diventerà di nuovo intenso e prenderà il via la quinta ondata di calore dell’estate che coinvolgerà tutta l’Italia da Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige fino alla Sicilia.

Le temperature a metà settimana toccheranno i 40 °C in diverse località del Centro-Sud ma probabilmente anche in Emilia Romagna. Lo zero termico in aria libera si porterà fin verso i 4800/5000 metri. Nei primi giorni della prossima settimana la temperatura in cima al Monte Bianco supererà di giorno abbondantemente gli zero gradi (il record assoluto è di 10,4 °C registrati sabato 18 giugno 2022).

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 26 luglio

Tempo soleggiato in tutte le regioni seppur con qualche annuvolamento. Al mattino ritroveremo un po’ di nubi sparse tra Piemonte, Lombardia settentrionale e occidentale in graduale e parziale diradamento. Da metà giornata nubi in aumento sulle zone montuose con qualche locale rovescio o breve temporale pomeridiano sulle Alpi e in forma molto isolata sull’Appennino emiliano e centrale.

Temperature in lieve aumento con valori nella norma o solo leggermente sopra; nelle zone interne del Centro-Sud valori fino a 34-35 gradi con punte di 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto, deboli altrove salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali. Un po’ mosso il Canale d’Otranto e lo Ionio; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 27 luglio

Al mattino cielo sereno in gran parte d’Italia salvo un po’ di nubi sparse tra le aree alpine e il Piemonte. Nel pomeriggio un po’ di nubi a carattere variabile e irregolare sulle zone montuose, associate a isolati rovesci o brevi temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino centrale tra le Marche meridionali e l’Abruzzo; ben soleggiato su coste e pianure.