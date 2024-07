Meteo: ultimi giorni di luglio caldi e afosi, anche di notte! I dettagli

Per la prima parte della prossima settimana, coincidente con gli ultimi giorni di luglio, si conferma che l’Italia sarà alle prese con la fase culminante di una intensa ondata di calore. Come di consueto il tutto è favorito da un’alta pressione protesa dall’Africa che temporaneamente si allungherà fino all’Europa centrale con la massa d’aria calda al suo interno ben estesa a tutto il Paese.

Quindi, gli ultimi giorni di luglio dovrebbero essere caratterizzati da tempo stabile e decisamente caldo e afoso con temperature fino a 4-6 gradi oltre le medie stagionali, molte località che toccheranno o supereranno la soglia dei 35 gradi e locali picchi prossimi ai 40 gradi. La calura si farà sentire anche di notte, specie nelle aree più urbanizzate dove spesso non si scenderà sotto i 25 gradi.

Le giornate saranno prevalentemente soleggiate, specie lontano dai monti mentre attorno ai rilievi potrà svilupparsi nelle ore più calde un po’ di nuvolosità cumuliforme ma con scarso rischio se non nullo di fenomeni (mercoledì 31 qualche temporale di calore potrebbe essere più probabile nelle Alpi occidentali). La ventilazione potrebbe in parte mitigare il caldo più intenso sui settori adriatici e ionici, dove i venti prevalentemente settentrionali potrebbero soffiare a tratti anche con intensità moderata.

La tendenza per l’inizio di agosto non si è ancora assestata e risulta quindi un po’ incerta. Secondo le attuali proiezioni l’alta pressione potrebbe parzialmente indebolirsi lungo il suo margine settentrionale lasciando lo spazio a infiltrazioni di aria un po’ meno calda a iniziare dal Nord e poi, verso la fine della settimana, anche al Centrosud. Il caldo potrebbe quindi un po’ ridimensionarsi, almeno nelle temperature più estreme, e potrebbe aumentare la possibilità di episodi di instabilità. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.