Meteo, maltempo in Lombardia: scatta l'allerta gialla per rischio temporali il 25 luglio

Gli effetti delle due perturbazioni atlantiche continuano a farsi sentire in Lombardia interessata da una nuova allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali diramata dalla Protezione Civile. Ecco le zone a rischio nella giornata di giovedì 25 luglio.

Allarme maltempo in Lombardia: scatta l'allerta meteo gialla per il 25 luglio

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta colpendo la regione Lombardia, città di Milano compresa. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di giovedì 25 luglio 2024 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in buona parte della regione. Il passaggio di due perturbazioni atlantiche si è fatto sentire in tutta la regione colpita da piogge torrenziali e criticità che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse zone.

La situazione non è destinata a migliorare neppure nelle prossime ore considerando lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per giovedì 25 luglio per rischio piogge e temporali nella regione e nelle seguenti zone: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale. Un vero e proprio ribaltone climatico in Lombardia con il caldo afoso e l'anticiclone africano che sono indietreggiati per lasciare spazio all'anticiclone delle Azzorre.

Nella nota della Regione Lombardia si legge:

Nel corso del pomeriggio di oggi 24/07 è atteso un aumento dell'instabilità a ridosso dei rilievi, in particolare sulla fascia prealpina e di pianura centro-orientale, dove saranno possibili brevi rovesci sparsi o temporali. Venti in pianura deboli in prevalenza da Est, in rinforzo in serata su pianura orientale; sui rilievi, al di sotto dei 1500 metri, deboli dai quadranti settentrionali, su Appennino verso sera tendenti a moderati con velocità medie orarie tra 20 e 40 km/h.

Per la giornata di domani 25/07 permane una instabilità tra notte e prima mattina a ridosso dei rilievi, in particolare su fascia prealpina centro-orientale e parte della pianura, con possibili sparsi brevi rovesci o temporali. Si segnalano nel pomeriggio possibili occasionali fenomeni a ridosso dei rilievi. Venti in pianura e Appennino deboli o moderati orientali, su Alpi e Prealpi deboli settentrionali.

Piogge in Lombardia: quando torna il sole?

L'allerta meteo gialla per rischio piogge in Lombardia è stata emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di giovedì 25 luglio 2024. Il rischio di rovesci e temporali è alto e non si escludono fenomeni anche intensi come nubifragi e grandinate.

Stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni la situazione dovrebbe già rientrare nel weekend del 27-28 luglio con l'arrivo di una nuova intensa ondata di calore che dovrebbe spazzare via il maltempo facendo nuovamente innalzare le temperature.