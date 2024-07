Meteo: nel weekend caldo in aumento! La tendenza fino a fine luglio

Nel fine settimana si intensifica nuovamente il caldo in tutta l'Italia, con tempo in prevalenza stabile da Nord a Sud. Una perturbazione atlantica potrebbe sfiorare i settori più settentrionali delle Alpi nella giornata di domenica 28 luglio. Andando nel dettaglio, sabato 27 avremo un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese; da segnalare solo qualche annuvolamento sul Piemonte occidentale e sulle Alpi dove non si possono escludere brevi temporali di calore.

Temperature in aumento, in particolare su Sardegna e Centro-Nord. Venti deboli, salvo rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna. Per la giornata di domenica non sono previsti grandi cambiamenti, salvo sui settori alpini più settentrionali dove dovrebbe aumentare la stabilità atmosferica, in particolare sull'Alto Adige; possibili temporali di calore anche a ridosso dell'Appenino centrale. Temperature in ulteriore lieve rialzo.

Luglio si chiude all'insegna del tempo stabile e di un clima caldo: la tendenza per gli ultimi giorni del mese

A inizio della prossima settimana e probabilmente fino alla fine di luglio avremo ancora tempo stabile, con temperature che si assesteranno in tutta Italia su qualche grado al di sopra della norma.