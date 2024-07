Meteo: caldo in graduale aumento. Nel weekend scatta una nuova ondata di calore!

Nel corso della giornata odierna (venerdì 26 luglio) l’alta pressione si spingerà con maggior decisione sull’Italia, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e temperature tipicamente estive in tutto il Paese. Nel corso del fine settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sulla nostra Penisola: ci attendono quindi giornate piene di sole, con pochi temporali concentrati sulle zone montuose e caldo afoso in aumento, intenso soprattutto a partire da domenica 28.

La situazione non mostrerà grandi variazioni neanche nella prima parte della prossima settimana, sempre caratterizzata da alta pressione, prevalenza di tempo soleggiato e stabile e caldo afoso intenso, con possibili picchi fino a 40 gradi e oltre, soprattutto al Sud e Isole, mentre lo zero termico in aria libera si porterà fin verso i 4800/5000 metri e questo significa che anche in cima al Monte Bianco la temperatura, nelle ore centrali del giorno, supererà abbondantemente gli zero gradi.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 26 luglio

Un po’ di nuvolosità sulle Alpi, dove nelle ore pomeridiane è possibile anche qualche breve ma improvviso scroscio di pioggia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutto il resto del Paese, con qualche nuvola in più, nella parte centrale del giorno, solo sull’Appennino.

Temperature massime in lieve aumento e nel complesso leggermente oltre la norma: nelle zone interne del Centro-Sud e Isole valori fino a 34-35 gradi con punte di 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto, deboli altrove. Mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 27 luglio

Inizialmente cielo sereno in gran parte d’Italia salvo un po’ di nubi e tra le aree alpine e il Piemonte. Nel pomeriggio un po’ di nubi a carattere variabile e irregolare sulle zone montuose, associate a isolati rovesci o brevi temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino centrale tra le Marche meridionali e l’Abruzzo; ben soleggiato su coste e pianure.

Temperature in ulteriore lieve aumento: si torneranno a toccare i 36-37 gradi in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Venti ovunque molto deboli, salvo rinforzi di brezza a metà giornata e moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna che risulterà un po’ mosso; calmi o poco mossi i restanti bacini.