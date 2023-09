Meteo Italia, caldo e sole nella prima settimana di settembre con temperature tipicamente estive. Le previsioni

L'inizio della prima settimana di settembre è segnata dall'anticiclone africano che ha riportato caldo e sole lungo tutto lo stivale. In aumento anche le temperature verso valori tipicamente estivi e picchi di anche 35° al Sud e Isole. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, torna il caldo in Italia: un settembre "estivo" da Nord a Sud

L'anticiclone è tornato sull'Italia favorendo un clima caldo e soleggiato con temperature oltre i 30° in buona parte del paese. La prima domenica di settembre è nel segno dell'estate con tempo stabile e caldo lungo tutto lo stivale. Torna l'estate in Italia dopo una breve parentesi autunnale con rovesci, grandine e piogge torrenziali che hanno colpito le regioni del Nord e buona parte del Centro-Sud. L'alta pressione è tornata protagonista lungo il Mediterraneo e nel settore centrale del continente europeo con una nuova ondata di calore e un rialzo termico delle temperature con picchi di anche 30-35°. Questo clima caldo e soleggiato durerà anche per tutta la settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 3 settembre: tempo stabile soleggiato da Nord a Sud con temperature in aumento e valori compresi tra i 27-32° e picchi di 33-35° al Sud e Isole. Lunedì 4 settembre cielo poco nuvoloso nelle regioni del Nord-Ovest con qualche temporaneo annuvolamento anche all'estremo Sud e Calabria dove non si esclude la possibilità di piogge e rovesci. Le temperature minime in aumento, mentre in lieve calo le massime ad eccezione della Sardegna dove si toccheranno anche i 35-36°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Dopo un weekend tipicamente estivo, l'alta pressione continuerà ad insistere in Italia anche nella prima settimana di settembre. Clima stabile per tutta la prima decade di un settembre che si preannuncia come il proseguo dell'estate. Unica eccezione nelle regioni del Sud dove è previsto, all'inizio della settimana, una debole instabilità con il rischio di piogge e rovesci in Calabria e Sicilia.

Martedì 5 settembre bel tempo soleggiato con il rischio di annuvolamenti solo nelle regioni di Nord-Ovest e in quelle meridionali. Temperature stabili con valori al di sopra della media del periodo. Da mercoledì 6 settembre un nuovo rialzo termico con la colonnina di mercurio che toccherà temperature bollenti e tipicamente estive quasi ovunque.