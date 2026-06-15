Meteo, l’Italia nella morsa del caldo africano: l’anticiclone porta temperature elevate e notti tropicali. Ecco le previsioni

La terza settimana di giugno 2026 si apre all'insegna del gran caldo con la rimonta dell'alta pressione. Caldo rovente e clima estivo lungo tutto lo stivale con l'arrivo di una nuova intensa ondata di calore.

Meteo, caldo africano in Italia con temperature bollenti

L'Italia torna nella morsa del caldo africano con il transito di una massa d’aria subtropicale calda associata all’anticiclone che determinerà da oggi e nei prossimi giorni un’impennata delle temperature con valori intorno ai 35 gradi e picchi fino ai 37-38 gradi.

Non si escludono nuovi record di temperatura massima per il mese di giugno per l'arrivo di una nuova ondata di caldo africano. Attenzione: questo nuovo evento di caldo estremo non è collegato al fenomeno El Niño, l’anomalo riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale, che è appena cominciato e raggiungerà il suo apice probabilmente nel prossimo autunno/inverno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 15 giugno 2026: giornata climaticamente stabile ovunque con qualche nuvola sparsa su estremo Nord-Est, Liguria e Sardegna. Dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose del Sud con il rischio di brevi ed isolati temporali tra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure. Dal punto di vista termico temperature stabili con valori in lieve calo sulle regioni di Nord-Est e Medio Adriatico con valori compresi tra i 25-32° e picchi fino a 33-34° al Sud e Isole.

Martedì 16 giugno 2026 piogge sul versante ovest della Sicilia, mentre clima più stabile con con cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Dal pomeriggio nuvole sparse sulle zone interne e appenniniche, ma anche su gran parte della Sicilia dove non si escludono brevi ed isolati rovesci. Stabili le temperature massime con valori compresi tra i 22 e 33 gradi.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

L'alta pressione si delinea l'indiscussa protagonista della prossima settimana in Italia con il caldo che tenderà a farsi sempre più caldo dando il via ad una nuova intensa ondata di calore.

Mercoledì 17 giugno 2026 sole da Nord a Sud con temperature in aumento dapprima sulle regioni del Nord. Al Sud, invece, in particolare lungo l'Appennino calabro lucano e sui monti tra l’Abruzzo ed il basso Lazio non si escludono brevi ed occasionali temporali di calore. Temperature in crescita lungo tutto lo stivale.

Giovedì 18 giugno 2026 cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud con temperature in crescita e caldo in intensificazione sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Non si escludono nel pomeriggio isolati temporali di calore sulle Alpi occidentali.

Secondo le proiezioni il caldo africano dovrebbe perdurare anche durante tutto il weekend con temperature bollenti e valori di gran lunga superiori alla norma in tutte le regioni. Come sempre per conferme continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.