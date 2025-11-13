FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia: caldo anomalo e Novembrata, ma l’autunno vero sta p...

Meteo Italia: caldo anomalo e Novembrata, ma l’autunno vero sta per tornare. Le previsioni

Ultimi giorni di alta pressione in Italia: il clima mite ha le ore contate visto che nel weekend cambia tutto.
Clima13 Novembre 2025 - ore 12:33 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Novembre 2025 - ore 12:33 - Redatto da Meteo.it

L'alta pressione continua a "riscaldare" l'Italia regalando giornate soleggiate e temperature miti. Nelle prossime ore però tutto è destinato a cambiare, visto che da venerdì 14 novembre 2025 è previsto l'arrivo di un nuovo fronte perturbato che riporterà piogge e temporali.

Meteo, l'alta pressione ancora in Italia

Sull’Italia resiste ancora l’alta pressione di origine sub-tropicale garantendo da Nord a Sud un clima stabile e soleggiato con temperature miti. Le temperature sono di gran lunga superiori alla media stagionale con picchi di anche 25° al Sud e Isole maggiori. Nelle ore del mattino però nelle pianure del Nord nebbie e nubi basse. Tutto è destinato a cambiare in vista del fine settimana, visto che da venerdì 14 novembre è previsto l'arrivo di un fronte perturbato con un netto cambio di scenario. L’alta pressione, infatti, lascerà spazio ad fase più dinamica e perturbata complice l'arrivo di due fronti atlantici sull’Italia. La prima perturbazione è prevista tra venerdì 14 e sabato 15 novembre nelle regioni del Nord e Toscana, mentre la seconda interesserà anche le regioni del Centro e la Sardegna. Ai margini di questi due fronti atlantici resteranno le regioni del Sud e la Sicilia dove permane un clima stabile caratterizzato da aria aria insolitamente mite.

Ma passiamo alle previsioni di giovedì 13 novembre 2025: nuvole sparse sin dal mattino su Liguria, Toscana, Umbria e gran parte delle pianure del Nord dove si registrano foschie e banchi di nebbia. Non si escludono deboli piogge sulla Liguria centrale. Schiarite, invece, nel resto del Paese con nubi persistenti su Toscana e bassa Lombardia. In aumento le temperature nelle regioni del Sud e sulle Isole con picchi di anche 25-26 gradi per la presenza di caldi venti di Scirocco.

Venerdì 14 novembre 2025, invece, ancora nuvole sparse nelle regioni del Nord, Toscana ed Umbria. Nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura Padana. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese, mentre in serata il maltempo comincerà a farsi sentire nelle regioni di Nord-Ovest, in primis in Liguria. Le temperature minime in crescita, mentre valori massimi calano al Nord-Ovest e aumento al Sud.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Durante il terzo fine settimana di novembre l’alta pressione lascerà definitivamente il nostro Paese lasciando spazio all'arrivo di un fronte perturbato. Sabato 15 novembre 2025, infatti, è previsto l'arrivo della prima perturbazione destinata a colpire le regioni del Centro-Nord dove si registreranno piogge e temporali. Anche domenica 16 novembre 2025 il maltempo contnuerà a farà sentire nelle regioni del Nord, mentre al Centro-Sud è previsto un clima mite e soleggiato con temperature "primaverili" e picchi di 24-25° sulle Isole maggiori.

Da lunedì 17 novembre 2025, il maltempo si concentrerà sulle regioni del Centro Italia e Sardegna con fenomeni in graduale attenuazione in serata. Le temperature resteranno miti grazie alla presenza dei venti di Libeccio. Tra martedì e mercoledì della prossima settimana è possibile il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Africa, ma questa volta diretta verso le regioni del Centro-Sud. Al Nord il clima si farà di stampo autunnale con un calo delle temperature che raggiungerà il picco da venerdì 21 novembre 2025 con l'inizio di una fase climatica decisamente più invernale. Come sempre per conferme ed aggiornamenti su questa evoluzione vi consigliamo di seguire i prossimi bollettini meteo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Clima estremo, l'Italia è tra le 20 nazioni più colpite al mondo
    Clima12 Novembre 2025

    Clima estremo, l'Italia è tra le 20 nazioni più colpite al mondo

    Un’analisi sugli impatti climatici degli ultimi trent’anni colloca l’Italia al sedicesimo posto.
  • Meteo: perturbazione dalla Spagna porterà maltempo nel weekend in Italia. Le previsioni
    Clima12 Novembre 2025

    Meteo: perturbazione dalla Spagna porterà maltempo nel weekend in Italia. Le previsioni

    Prosegue il domino dell'anticiclone, ma nel weekend è previsto il ritorno del maltempo in Italia. Le previsioni meteo.
  • Meteo, weekend con piogge in arrivo: le regioni più esposte al maltempo
    Clima11 Novembre 2025

    Meteo, weekend con piogge in arrivo: le regioni più esposte al maltempo

    Meteo, le previsioni in vista del weekend: tornano le piogge al Nord, nel resto del Paese clima stabile.
  • L'estate di San Martino porta sole e clima mite in Italia con temperature sopra la media: le previsioni
    Clima11 Novembre 2025

    L'estate di San Martino porta sole e clima mite in Italia con temperature sopra la media: le previsioni

    L’Estate di San Martino fa ritorno sull’Italia con l’alta pressione e correnti subtropicali che garantiranno tempo stabile e mite.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: domenica 16 novembre pioggia al Nord, ancora mite al Sud
Tendenza13 Novembre 2025
Meteo: domenica 16 novembre pioggia al Nord, ancora mite al Sud
Due perturbazioni in arrivo nel weekend: nel mirino il Nord e parte del Centro, ancora stabile al Sud con temperature oltre la media. La tendenza
Meteo, 2 perturbazioni in arrivo nel weekend: la tendenza da sabato 15 novembre
Tendenza12 Novembre 2025
Meteo, 2 perturbazioni in arrivo nel weekend: la tendenza da sabato 15 novembre
Anticiclone in ritirata nel weekend: tra sabato e domenica lascerà il passo a due diverse perturbazioni. Ecco dove arriverà la pioggia
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
Tendenza11 Novembre 2025
Meteo: sole e caldo anomalo fino a venerdì 14 novembre, poi torna la pioggia
L'estate di San Martino ci accompagnerà fino a venerdì, poi si profila il ritorno della pioggia: nuova perturbazione in arrivo nel weekend!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Novembre ore 14:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154