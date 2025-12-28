FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: clima mite fino a lunedì 29. Da martedì 30 freddo, vento e qualche nevicata

Anche domani (lunedì 29 dicembre) sarà una giornata stabile con solo qualche pioggia nelle Isole e in Calabria. Da martedì 30 irruzione gelida.
Previsione28 Dicembre 2025 - ore 12:48 - Redatto da Meteo.it
Si conferma un inizio di settimana decisamente stabile, grazie ad una vasta area di alta pressione con baricentro sulle Isole Britanniche, ma che si è rapidamente estesa all’Europa centrale e alla nostra Penisola. Un po’ ai margini dell’anticiclone resteranno le Isole maggiori e la Calabria, dove in questi giorni osserveremo una maggiore variabilità con anche la possibilità di qualche pioggia. Nel frattempo le temperature sono risalite e si sono riportate oltre la norma, in modo più marcato al Centro-Nord; nelle aree alpine l’anomalia termica è di una decina di gradi con lo zero termico anche intorno ai 3000 metri.

A seguire, tra la sera di martedì 30 e la mattinata di mercoledì 31 (San Silvestro), drastico cambio climatico: si conferma l’irruzione di aria più fredda dai Balcani, che determinerà un generale calo termico con qualche temporanea precipitazione sul medio Adriatico e al Sud (possibili nevicate fin verso i 600/700 metri in Appennino). La notte di capodanno al momento si prospetta fredda ma con piogge e nevicate molto scarse. Tale evoluzione mostra ancora margini di incertezza, per i dettagli saranno importanti i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre

Tempo ben soleggiato in quasi tutta Italia. Soltanto tra Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna il cielo potrà presentarsi ancora in parte nuvoloso con basso rischio di piogge. Nebbie notturne e mattutine nella fascia centrala della pianura padana e localmente nelle valli interne del Centro, in graduale diradamento. Locali deboli gelate mattutine al Nord.

Temperature diurne stazionarie o in lieve calo ma con un clima che resta mite per il periodo in tutta Italia. Zero termico sulle Alpi ancora intorno a 2700-2900 metri. Venti deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi da nord tra Adriatico meridionale, Salento e alto Ionio con mari un po’ mossi; altrove mari per lo più poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 30 dicembre

Cieli inizialmente sereni al Nord, sui settori adriatici e su buona parte del Centro-Sud; attenzione però alle nebbie, che risulteranno diffuse in Val Padana e sull’Alto Adriatico. Maggior nuvolosità sui settori tirrenici, verso l’Umbria e al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia. Proprio tra Calabria e Sicilia sarà possibile qualche pioggia nel corso della giornata, localmente anche a carattere di rovescio. Dal pomeriggio assisteremo a un generale aumento della nuvolosità sui settori adriatici e in Pianura Padana; la situazione è destinata a cambiare nettamente tra la sera e la notte, con qualche pioggia sparsa sui settori adriatici e nevicate sull’Appennino fino a quote intorno ai 700 metri.

Temperature in sensibile calo. I venti saranno in netta intensificazione dai quadranti nord-orientali, soprattutto dal pomeriggio e ancor più in serata, con raffiche più sostenute al Centro-Sud, sull’Alto Adriatico e tra Liguria e Alto Tirreno. Di conseguenza i mari tenderanno a diventare molto mossi.

