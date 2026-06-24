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Meteo Italia : caldo africano sempre più intenso, temperature fino a 40°C e clima tropicale nel weekend

Prosegue la seconda intensa ondata di calore in Italia con caldo africano, afa e temperature che sfiorano i 40°C. Scopriamo le previsioni meteo.
Clima24 Giugno 2026 - ore 17:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima24 Giugno 2026 - ore 17:09 - Redatto da Redazione Meteo.it

L'anticiclone nord-africano continua a dominare la scena in Italia ed Europa con temperature che sfiorano i 40°C. Il clima si fa sempre più bollente con un caldo anomalo che non lascia respirare nemmeno la notte.

Meteo, caldo record e anomalo in Italia: la previsioni

La seconda ondata di calore del 2026 non dà tregua in Italia: prosegue il caldo africano con temperature roventi da Nord e Sud. Fa tanto caldo anche la notte con il termometro con valori tra i 24-25°. Le previsioni meteo confermano il domino del possente e tenace Anticiclone Nordafricano lungo tutto il Mediterraneo con un'aria sempre più bollente e rovente. In vista del weekend caldo in intensificazioni con le temperature diffusamente oltre i 35 gradi e picchi intorno ai 40 gradi. Il caldo anomalo si farà sentire anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali, mentre in montagna lo zero termico salirà oltre i 4500 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 25 giugno 2026: tempo stabile con schiarite sin dalle prime ore del mattino, ma dal pomeriggio nuvole in aumento nei settori occidentali del Paese. Non si escludono isolati rovesci e temporali sulle Alpi, zone interne e appenniniche del Centro-Sud e delle Isole. Stabili le temperature con valori oltre la media comprese tra i 34-38°C.

Venerdì 26 giugno 2026 bel tempo soleggiato, mentre dal pomeriggio nuvole sulle zone di montagna con il rischio di rovesci e temporali lungo l’arco alpino, nell’Appennino fra Abruzzo e basso Lazio, nell’Appennino meridionale e sui rilievi delle Isole. In crescita le temperature con le massime tra i 32 e 38 gradi.

Meteo, quando finirà l'ondata di calore? La tendenza

Secondo le attuali proiezioni la seconda, lunga ed intensa ondata di calore del 2026 è destinata a perdurare almeno fino alla fine di giugno e l'inizio di luglio. Un caldo anomalo e da record che dovrebbe iniziare a darci tregua solo tra martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, anche se il contesto climatico rimarrà di stampo estivo. Al momento non è dato sapere con precisione la data che metterà fine alla seconda ondata di calore del 2026 che si sta facendo sentire non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa dalla Francia alla Spagna, dal Regno Unito fino al Mare del Nord e Baltico.

Nei prossimi giorni, in vista dell'ultimo weekend di giugno, il clima sarà più rovente con un caldo ancora più afoso per l’accumulo di umidità nei bassi strati. L'afa sarà protagonista anche la notte con le temperature minime "tropicali" con valori mai al di sotto dei 20°C.

Nella giornata di sabato 27 giugno 2026 clima soleggiato e caldo lungo tutto lo stivale con qualche velatura solo al mattino al Nord. Dal pomeriggio non si escludono temporali di calore sulle Alpi centrali e occidentali e sui rilievi dell’estremo Sud e Sicilia. Domenica 28 giugno 2026 clima stabile con caldo diffuso e temperature che sfioreranno da Nord a Sud fino ai 40°C.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Giugno ore 17:13

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