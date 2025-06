Meteo Italia. Caldo ma anche temporali forti. Situazione e prossime ore

L'Italia è nella morsa dell'anticiclone africano: caldo e sole lungo tutto lo stivale con temperature che hanno sfiorato anche i 30° in diverse regioni. Nel weekend del 2 giugno clima estivo e soleggiato, ma attenzione alle piogge improvvise.

Meteo 2 giugno con caldo, sole e temporali

Il mese di giugno ha preso il via nel segno dell'anticiclone africano che domina l'Italia nei primi giorni della settimana con clima soleggiato e stabile in tutto il Centro-Sud e Isole. Nelle regioni del Nord, invece, previsto un peggioramento con annuvolamenti e il rischio di piogge e temporali complice l'arrivo di una perturbazione.

A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, un’altra perturbazione è prevista in arrivo sulle regioni settentrionali con effetti molto più evidenti con nuvole e fenomeni temporaleschi intensi su diverse regioni. Nel resto d'Italia, invece, bel tempo con sole e tempo soleggiato. Nell'ultima parte della settimana l’alta pressione rinsalderà la sua posizione anche al Nord con un clima estivo e temperature in crescita

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 2 giugno 2025: bel tempo con sole in Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico, Centro-Sud e Isole. Al Nord, invece, tornano le nuvole con il rischio di piogge e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, come pure nelle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e, più verso sera, in Friuli. In lieve calo le temperature massime nelle zone di Nord-Ovest e settore alpino orientale, mentre in crescita nel Medio Adriatico e al Sud.

Martedì 3 giugno 2025 ancora nuvole e il rischio di temporali su Alpi e Prealpi, ma anche nelle vicine pianure di Piemonte e Veneto. Nel resto del Paese caldo e sole con temperature massime in crescita al Sud ed estremo Nord-Ovest.

Che tempo farà nei prossimi giorni di giugno?

La tendenza meteo per la prima settimana di giugno è nel segno di un clima di stampo estivo con sole e temperature in crescita. Prevista la presenza di campo di alta pressione di matrice sub-tropicale che si terrà ben saldo nelle regioni centro-meridionali, mentre al Nord non si escludono annuvolamenti e il rischio di temporali per il passaggio della perturbazione n.2 del mese che farà sentire i suoi effetti da mercoledì 4 giugno 2025.

In particolare tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno si delinea il rischio di piogge e rovesci che saranno intensi nelle regioni di Nord-Ovest e Nord-Est. Non solo, gli effetti della perturbazione potrebbero farsi sentire anche tra Toscana, Umbria e Marche, mentre nel resto del Paese si prevede bel tempo con sole.

In vista del weekend è previsto un miglioramento generale da Nord a Sud con sole e temperature in crescita con valori ben superiori alla norma con una anomalia di anche 5-6° rispetto alla media del periodo. Non si escludono picchi anche di 33-34°, fino a 35-36°, nel fine settimana nelle regioni del Centro-Sud. Il calo sarà più contenuto nelle regioni del Nord, in particolare a Nord-Ovest con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 27-28°.