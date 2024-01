Meteo Italia, per la Befana arrivano piogge, freddo e neve: ecco dove e le previsioni

I primi giorni del 2024 sono ancora all'insegna di un clima mite, ma tutto potrebbe cambiare nel weekend della Befana con l'afflusso di aria più fredda su tutta l’Italia. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, inverno ancora lontano dall'Italia nei primi giorni del 2024

Inverno non ancora pervenuto in questi primi giorni del 2024. Clima stabile e temperature stabili ad inizio anno con valori ben al di sopra della norma. Tutto cambia con l'arrivo dell'Epifania 2024 che tutte le feste si porta via complice l'arrivo di una perturbazione intensa con piogge e neve sulle montagne, ma anche aria fredda. Il passaggio della perturbazione n.2 di gennaio raggiungerà il Mediterraneo occidentale diretta verso l'Italia: tempo in peggioramento da venerdì 5 gennaio 2023 con piogge e rovesci nelle regioni del Nord, centrali tirreniche e Sardegna. Nel weekend della Befana cambia tutto complice il passaggio di una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci intensi al Centro-Sud, ma anche nevicate in quota sulle Alpi con l'arrivo di una massa d'aria molto fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Rasserenamenti nelle regioni del Nord a partire da Alpi, alta pianura e Piemonte e schiarite anche lungo l’Adriatico nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2024. Da giovedì 4 gennaio 2023 tempo stabile in buona parte d'Italia con nuvole compatte sul basso Tirreno, nel Lazio e zone interne del Centro, e possibili locali piogge al mattino sulla Calabria tirrenica. Nel resto del paese schiarite e nubi nelle prime ore del mattino nel settore dell’alto Adriatico e bassa pianura Padana. Temperature minime sopra lo zero, mentre valori al di sopra della media con picchi di 18-22° al Centro Sud.

Meteo, la tendenza per il weekend della Befana 2024

Che tempo farà nel weekend dell'Epifania 2024? Da venerdì 5 gennaio 2024 è previsto un peggioramento del clima con l'arrivo di un’onda di bassa pressione decisamente più marcata in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Il passaggio di una intensa perturbazione cambierà l'assetto climatico nel weekend dell'Epifania 2024 con la formazione di un vortice depressionario che vedrà una massa d'aria fredda rimpiazzare la massa d’aria mite con un brusco calo delle temperature in buona parte del paese.

L'inverno è alle porte da Nord a Sud con l'inizio di un clima tipicamente invernale. Nella giornata di sabato 6 gennaio 2024, festa dell'Epifania, piogge e rovesci lungo tutto lo stivale con precipitazioni localmente anche intense e abbondanti, e condizioni meteo instabili al Sud e sulla Sicilia. Torna anche la neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1300 metri ma con quota in calo in serata e temperature in calo ovunque. Anche la giornata di domenica 7 gennaio 2024 sarà segnata da precipitazioni in gran parte dell’Italia con piogge battenti su Emilia Romagna, parte del Centro, basso Tirreno e sudovest delle Isole. Ancora in calo le temperature complice anche la presenza di forti raffiche di venti occidentali.

Ma che tempo farà dopo l'Epifania? L’inizio della prossima settimana sarà segnato dall’afflusso di aria più fredda su tutta l’Italia, in particolare nelle regioni del Nord dove è previsto un brusco calo termico con temperature anche sotto lo zero. Freddo intenso nelle regioni del Nord e lungo l’Adriatico con la colonnina di mercurio che segnerà valori ben al di sotto della norma del periodo. Piogge e rovesci solo nelle regioni del Sud e Isole e non si escludono nevicate anche a bassa quota in Abruzzo e Molise.