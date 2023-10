Meteo Italia, arriva l'autunno con maltempo e temperature in calo: ecco dove

Si profila una settimana dinamica e di stampo autunnale in Italia. Dopo un lungo periodo di caldo anomalo e temperature miti, arriva l'autunno accompagnato da piogge e un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, perturbazioni in arrivo in Italia: piogge e aria fredda

Dopo una lunga fase di tempo caldo e stabile senza piogge, l'Italia è pronta ad entrare in una fase autunnale con il ritorno del maltempo e rovesci. In settimana è previsto il passaggio di diverse perturbazioni che riporteranno nel nostro paese una fase di maltempo con piogge e rovesci dopo un lungo periodo di siccità. La prima perturbazione, la n.2 di ottobre, si farà sentire dapprima nelle regioni del Sud per poi interessare le regioni del Nord-Est e il medio Adriatico. Piogge e maltempo in buona parte del paese accompagnate da una massa d’aria più fredda con un calo delle temperature di anche -6/8° rispetto ai giorni scorsi. La fase di caldo anomalo resisterà solo in Calabria e Isole maggiori. La fase di maltempo proseguirà anche nei primi giorni della settimana: lunedì 16 e martedì 17 ottobre con il passaggio della perturbazione n.3 di ottobre che coinvolgerà il Centro-Sud, mentre nelle regioni del Centro-Nord bisognerà attendere la perturbazione n.4.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 16 ottobre: bel tempo e sole in Sicilia con schiarite nelle regioni del Nord-Est. Nel resto del paese nuvole con qualche rischio sporadico di piogge isolate in Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria. La fase di maltempo si farà sentire poi anche in Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. In calo le temperature con valori al di sotto dei 20° al Nord e sulle regioni centrali adriatiche, mentre al Sud ancora picchi di 30°.

Le previsioni meteo della settimana: nuvole e piogge, ma poi torna il caldo

Per la giornata di martedì 17 ottobre 2023 le previsioni meteo delineano cielo molto nuvoloso con il rischio di piogge al Sud e nuvole in aumento al Centro-Nord. Sole e bel tempo in Sicilia. Le temperature stabili o in leggero aumento con picchi di anche 30° in Sardegna e Sicilia. L'inizio della settimana è nel segno della variabilità climatica con un flusso umido occidentale accentuato dal passaggio della perturbazione n.4 del mese che porterà piogge in tutto il Nord-Est: dalla Lombardia alla Liguria fino alla Toscana dove si registrerà anche un calo delle temperature. Al Sud, invece, complici i venti meridionali ci sarà una massa d’aria decisamente calda ed estiva con temperature intorno ai 30 gradi.

Nel weekend, in particolare tra venerdì 20 e domenica 22 ottobre, è previsto l'arrivo di un’area depressionaria più incisiva e attiva con un clima perturbato, instabile e variabile. Non si escludono piogge e rovesci, anche a carattere di rovescio o temporale, con i venti in ulteriore intensificazione e per lo più meridionali con afflusso di aria mite. Nella giornata di venerdì 20 ottobre è previsto il ritorno di una massa d'aria molto calda al Sud con un nuovo innalzamento delle temperature che sfioreranno picchi di anche 35°.