Meteo Italia, anticiclone non molla la presa. Autunno come estate con 30°

L'anticiclone africano è l'indiscusso protagonista in Italia. Da Nord a Sud bel tempo con sole e temperature estive e picchi che sfiorano i 30-32°. L'estate non molla la presa in un autunno davvero infuocato. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, clima estivo da Nord a Sud: caldo anomalo e temperature oltre 30°

L'autunno è ancora molto lontano dall'Italia alle prese con un'ondata di caldo anomalo che si fa sentire, complice il consolidamento dell'anticiclone africano, in tutto il paese. Sole, caldo e bel tempo in tutto il paese senza piogge e rovesci. L'anticiclone nord-africano non molla la presa in Italia né tantomeno in Europa, anzi tende a consolidarsi e rinforzarsi garantendo un clima estivo per tutta la prossima settimana. In aumento ancora le temperature che sfioreranno i 32-33° come se fossimo in estate. Prosegue l'estate per tutta la prossima settimana anche in montagna dove lo zero termico resterà in molti settori oltre i 3800-4000 metri, in particolare sulle Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, lunedì 9 ottobre 2023: sole in buona parte del paese ad eccezione delle zone di Nord-Est dove sono previsti degli annuvolamenti. Ancora caldo e temperature al di sopra della norma con valori compresi tra i 25-30° e picchi di 31-32 gradi. Per martedì 10 ottobre le previsioni delineano ancora bel tempo con assenza di precipitazioni. Cieli prevalentemente sereni con qualche nuvola solo sul settore dell’alto Adriatico. Le temperature si mantengono stabili con valori ben al di sopra dei valori del periodo.

Le previsioni meteo della prossima settimana in Italia

La seconda settimana di ottobre sarà ancora all'insegna del caldo e dell'assenza di pioggia. L'autunno è ancora bloccato e le previsioni meteo non delineano significativi segnali di cedimento dell’alta pressione nell'area del Mediterraneo centro-occidentale almeno fino al prossimo weekend. L'anticiclone, ben presente su tutta l'Europa Occidentale, non molla la presa favorendo un clima estivo. Qualcosa potrebbe cambiare verso la fine della settimana con un possibile ridimensionamento complice l'arrivo di un fronte più umido e fresco proveniente dall'occidentale atlantico.

Il caldo resta l'indiscusso protagonista in Italia almeno fino alla metà del mese di ottobre garantendo un clima soleggiato, l'assenza di piogge e temperature al di sopra della norma. Mercoledì 11 ottobre cielo perlopiù sereno ad eccezione delle prime ore del mattino dove non si escludono addensamenti di nubi basse sulle coste liguri, nelle valli toscane e nella valle padana orientale. Ancora superiori alla norma le temperature che sfioreranno quasi ovunque valori compresi tra i 25-27°. Nei giorni successivi non si prevedono cambiamenti significativi. Continua a seguirci per avere informazioni in tempo reale.