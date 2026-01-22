FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Italia, allerta gialla per piogge e criticità in Sicilia il...

Meteo Italia, allerta gialla per piogge e criticità in Sicilia il 23 gennaio 2026: le zone a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla per il 23 gennaio 2026 in Italia circoscritto solo alla regione Sicilia. Le zone interessate.
Clima22 Gennaio 2026 - ore 16:53 - Redatto da Meteo.it
Clima22 Gennaio 2026 - ore 16:53 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Nel dettaglio lo stato d'allerta è stato diramato in Sicilia per piogge e criticità.

Maltempo in Sicilia: scatta allerta meteo gialla il 23 gennaio 2026

Prosegue la violenta ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte del Sud Italia e in particolare le Isole Maggiori. In Sicilia e Sardegna si sono registrati eventi meteorologici intensi e diffusi con una serie di disagi e danni in diverse zone. Tra le regioni più colpite c'è la Sicilia dove il passaggio del ciclone Harry ha distrutto oltre 100 chilometri di costa. La situazione è davvero critica e la conta dei danni è davvero allarmante, visto che la prima stima è di circa 740 milioni di euro come comunicato dal presidente della Regione Schifani dopo la riunione di giunta.

Intanto nelle prossime ore la Protezione Civile ha comunicato un nuovo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità in Sicilia per il rischio di piogge e temporali. Per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026, infatti, scatta l'allerta gialla per il rischio di piogge in Sicilia nelle zone:

Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Sicilia nella morsa del maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico il 23 gennaio 2026

Non solo, sempre per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso in Sicilia lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico indica la probabilità che eventi legati all'acqua e al territorio, come frane, alluvioni, smottamenti, colate di fango e erosione costiera.

Ecco nel dettaglio le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 23 gennaio 2026 in Sicilia:

Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Etna sepolto dalla neve: due metri di accumulo a Piano Provenzana - Video
    Clima22 Gennaio 2026

    Etna sepolto dalla neve: due metri di accumulo a Piano Provenzana - Video

    Etna ricoperto da neve: accumuli straordinari a Piano Provenzana in pochissime ore
  • Meteo, una serie di perturbazioni sull'Italia riportano freddo e piogge. Le previsioni
    Clima22 Gennaio 2026

    Meteo, una serie di perturbazioni sull'Italia riportano freddo e piogge. Le previsioni

    Clima in miglioramento dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, ma la tregua sarà breve.
  • Maltempo al Sud, si contano i danni dalla Sicilia alla Calabria: la situazione
    Clima22 Gennaio 2026

    Maltempo al Sud, si contano i danni dalla Sicilia alla Calabria: la situazione

    Il ciclone Harry devasta il Sud Italia: mareggiate e venti forti causano ingenti danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le regioni si preparano allo stato di emergenza.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischio
    Clima21 Gennaio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischio

    La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione e gialla per il 22 gennaio 2026 in Italia: ecco dove.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Tendenza22 Gennaio 2026
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
Tendenza21 Gennaio 2026
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Gennaio ore 16:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154