Meteo Italia, allerta gialla per piogge e criticità in Sicilia il 23 gennaio 2026: le zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Nel dettaglio lo stato d'allerta è stato diramato in Sicilia per piogge e criticità.

Maltempo in Sicilia: scatta allerta meteo gialla il 23 gennaio 2026

Prosegue la violenta ondata di maltempo che da giorni sta interessando gran parte del Sud Italia e in particolare le Isole Maggiori. In Sicilia e Sardegna si sono registrati eventi meteorologici intensi e diffusi con una serie di disagi e danni in diverse zone. Tra le regioni più colpite c'è la Sicilia dove il passaggio del ciclone Harry ha distrutto oltre 100 chilometri di costa. La situazione è davvero critica e la conta dei danni è davvero allarmante, visto che la prima stima è di circa 740 milioni di euro come comunicato dal presidente della Regione Schifani dopo la riunione di giunta.

Intanto nelle prossime ore la Protezione Civile ha comunicato un nuovo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità in Sicilia per il rischio di piogge e temporali. Per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026, infatti, scatta l'allerta gialla per il rischio di piogge in Sicilia nelle zone:

Sicilia nella morsa del maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico il 23 gennaio 2026

Non solo, sempre per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso in Sicilia lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico indica la probabilità che eventi legati all'acqua e al territorio, come frane, alluvioni, smottamenti, colate di fango e erosione costiera.

Ecco nel dettaglio le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 23 gennaio 2026 in Sicilia:

Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.