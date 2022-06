Meteo, irruzione di aria fresca atlantica: prevista pioggia anche al Sud, calo temperature fino a 15 gradi

Dopo l'arrivo di aria più fresca al nord e al centro, anche al sud si registrerà, nelle prossime ore, un calo di temperature. Come annunciano le previsioni meteo su tutta Italia l'irruzione di aria fresca atlantica ha spazzato l'aria calda e umida portata dall'anticiclone nordafricano, ma ha anche portato con sé temporali intensi e grandine. Le tendenze meteo annunciano pertanto pioggia anche al Sud e soprattutto un calo termico che potrà raggiungere anche i 15 gradi. Il confronto è da effettuarsi con le temperature degli ultimi giorni che in alcune zone avevano raggiunto e superato i 35 gradi con picchi di 40 gradi.

Previsioni meteo: pioggia e calo termico al sud, quanto dura?

Una nuova perturbazione atlantica - la numero 4 - dopo aver interessato inizialmente le regioni settentrionali, nel corso di giovedì 9 giugno coinvolgerà anche il centro-sud. Come preannunciano le previsioni meteo grazie al sopraggiungere di correnti fresche che accompagneranno tale perturbazione, le temperature caleranno in modo diffuso.

Quanto durerà la tregua dalla calura? A quanto pare il calo termico farà sentire i suoi benefici per breve tempo. Già dal prossimo fine settimana, infatti, come annunciato dalle varie tendenze meteo, si profila un nuovo rinforzo dell’Anticiclone verso il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa meridionale. Molto probabilmente prenderà il via una terza ondata di caldo che durerà - verosimilmente, ma è presto per dirlo con certezza, per tutta la prossima settimana.

Temperature tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno: i valori

Quali valori avranno le temperature? Tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno, visto l'arrivo di aria fresca atlantica e di nuove piogge, per le minime si registrerà per lo più in lieve calo. Per le massime vi sarà una diminuzione su medio Adriatico, Sud e Sicilia settentrionale. I valori temporaneamente risulteranno essere anche sotto le medie in: Abruzzo, Molise e Puglia. In queste regioni, soprattutto, la colonnina di mercurio rischierà di non superare i 22-23 gradi.