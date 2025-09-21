FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: intensa perturbazione sull’Italia nel giorno dell’equinozio d’autunno

Dal caldo anomalo all'autunno: una forte perturbazione porterà piogge diffuse, nubifragi e un deciso calo termico su gran parte d’Italia, con rischio di neve sulle Alpi anche sotto i 2000 metri.
Clima21 Settembre 2025 - ore 15:52 - Redatto da Meteo.it
L’autunno inizia con un cambio radicale delle condizioni meteo. Dopo settimane di caldo anomalo, l’arrivo della perturbazione numero 6 di settembre coincide con l’equinozio d’autunno, che scatta il 22 settembre alle ore 20:19. L’Italia passerà da temperature estive a valori tipicamente autunnali, con rischio di forti piogge, nubifragi e un brusco calo termico.

Meteo: fine del caldo anomalo e arrivo di piogge intense

La nuova perturbazione interesserà inizialmente il Nord, la Toscana e la Sardegna, per poi estendersi al resto del Paese. Lunedì sarà la giornata più instabile: piogge diffuse, temporali e locali nubifragi colpiranno soprattutto Nord e Tirreno.

In seguito l’instabilità raggiungerà anche il Sud Italia. L’ingresso di aria fresca determinerà un crollo delle temperature, che a metà settimana potranno scendere sotto la media stagionale, soprattutto al Nord. La neve potrebbe tornare sulle Alpi, anche sotto i 2000 metri di quota.

Previsioni meteo per lunedì 22 settembre

Nord e Sardegna: cielo nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e intense fin dal mattino. Possibili nubifragi.

Centro tirrenico: Toscana e Lazio in rapido peggioramento con rovesci e temporali.

Sud e Sicilia: ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature elevate fino a 30-32°C.

Venti: forti meridionali in rinforzo su quasi tutti i mari.

Le temperature massime caleranno al Nord e sulle tirreniche, mentre resisterà il caldo anomalo al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 23 settembre

La perturbazione si sposterà verso le regioni centrali e parte del Sud:

Centro Italia: instabilità tra Lazio, bassa Toscana e Umbria con piogge e temporali.

Sud: fenomeni tra Campania e Puglia settentrionale.

Nord: rovesci su Nord-Est, Piemonte e Lombardia settentrionale.

Temperature: in diminuzione soprattutto al Nord-Ovest e sulle regioni centro-meridionali.

Venti: Maestrale forte in Sardegna, Libeccio tra Ligure e Alto Tirreno, correnti meridionali sul basso Tirreno e Ionio.

La tendenza per metà settimana

L’instabilità proseguirà anche nei giorni successivi:

  • Mercoledì: aria fresca e instabile con rovesci al Nord-Est, Romagna e Centro Italia, temporali su Adriatiche e Puglia. Clima fresco soprattutto al Nord-Ovest.
  • Giovedì: ancora instabilità al Centro-Nord con piogge isolate su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Alpi e Toscana settentrionale. Temperature minime in ulteriore calo.

Evoluzione per il weekend

Gli aggiornamenti indicano una situazione ancora dinamica. Tra venerdì e sabato non si escludono nuove fasi instabili al Nord e al Centro, con fenomeni possibili anche su Sicilia ed estremo Sud.

