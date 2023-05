Meteo prossimi giorni: inizia una nuova fase di maltempo in Italia

L'Italia deve fare i conti con una nuova ondata di maltempo causata dal passaggio di una serie di perturbazioni che si faranno sentire dapprima al Sud per poi interessare anche le regioni del Nord. Tra stasera e domani tornano piogge e rovesci, anche localmente intensi, con diverse regioni alle prese con l'allerta meteo. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, l'Italia nella morsa del maltempo e scatta l'allerta

La prima settimana di maggio è all'insegna del maltempo in buona parte del paese. Dopo un fine settimana dal clima instabile e variabile, ma perlopiù senza piogge, i prossimi giorni saranno segnati dall'arrivo di un vero e proprio treno di perturbazioni e tempeste che riporteranno pioggia e freddo. Gli effetti della perturbazione n.2 di maggio di origine africana sono in fase di esaurimento, ma nelle prossime ore un nuovo intenso sistema nuvoloso atlantico interesserà le regioni del Nord-Ovest e buona parte del paese. Non solo, a cavallo del weekend è previsto il passaggio della perturbazione n.4 del mese che porterà piogge e vento da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 9 maggio 2023: nuvole e alternanza di sole in buona parte del paese con qualche pioggia residua nelle regioni del Sud e in Sicilia. Con il passare delle ore però è previsto un peggioramento del clima con una serie di temporali che interesseranno le zone di Nord-Ovest. Le temperature massime in lieve aumento. Per mercoledì 10 maggio, invece, le previsioni delineano un clima perturbato sin dalle prime ore del mattino sulle regioni di Nord-Est, centrali e sulla Campania con piogge e rovesci anche intensi. Attenzione all'Emilia Romagna dove è stato diramato uno stato di allerta rossa, arancione e gialla per piogge abbondanti che potrebbero creare non pochi problemi e disagi. Durante il corso della giornata il maltempo si estenderà anche verso il Sud e la Sicilia dove sono previsti brevi temporali. Stessa situazione anche in Lombardia. In calo le temperature principalmente in tutte le zone interessante dalla nuova ondata di maltempo.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi

Ma come sarà il clima nei prossimi giorni? Da venerdì 12 maggio lungo il Mediterraneo centrale e l’Italia si formerà una circolazione depressionaria che si farà sempre più intensa con l'arrivo del fine settimana che potrebbe essere segnato da una nuova ondata di pioggia e maltempo. Le previsioni delineano una fase climatica perturbata con piogge e rovesci, anche di forte intensità nelle Isole, ma anche nelle regioni tirreniche e di Nord-Ovest.

Anche le temperature seguiranno la tendenza meteo con un abbassamento dei valori al Centro-Nord e Sardegna, zone particolarmente colpite da questa fase di circolazione depressionaria. Al Sud estremo e in Sicilia, invece, bel tempo con temperature miti.