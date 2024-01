Meteo, in arrivo l’ondata di gelo più intensa con neve e pioggia: ecco dove e quando

Le previsioni meteo segnalano l'arrivo dell'ondata di gelo più intensa assieme a neve e pioggia. Da quando? Quali zone saranno maggiormente interessate? Ecco tutte le ultime news in merito. Già dalle prossime ore, infatti, vivremo giornate caratterizzate da un deciso peggioramento del tempo con piogge localmente intense e neve fino a quote basse.

Meteo, previsioni: gelo, neve e pioggia sull'Italia

Le previsioni meteo delineano un rapido peggioramento delle condizioni meteo a causa della perturbazione numero 6 del mese. Già da oggi abbiamo dovuto fare i conti con piogge sparse, localmente anche intense, al Nord e sulle regioni tirreniche. La neve ha fatto capolino e continuerà a cadere nelle prossime ore sulle Alpi fino a quote piuttosto basse. Nella giornata di giovedì 18 gennaio 2024, la perturbazione, seppur già in fase di allontanamento, porterà ancora piogge e qualche temprale sulle regioni del versante tirrenico. Mentre il sarà avvolto da aria gelida, al Centro Sud, invece, le temperature saranno stranamente miti.

Gelo, neve e piogge si faranno sentire soprattutto nell'ultima parte di questa settimana a causa della probabile discesa sull’Italia di un nucleo di aria fredda polare che causerà un diffuso e sensibile calo termico. In questo caso piogge e nevicate si concentreranno per lo più al Nord-Est e sul medio versante adriatico per quanto riguarda la giornata di venerdì mentre sulle regioni meridionali durante quella di sabato. Ecco i dettagli giorno dopo giorno.

Che tempo farà nei prossimi giorni? I dettagli

Nello specifico giovedì 18 gennaio 2024 le previsioni meteo indicano che avremo nuvole ovunque con piogge isolate in:

Friuli Venezia Giulia

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Calabria tirrenica

Le piogge potranno avere anche carattere di rovescio o temporale sul versante tirrenico. Nevicate sono attese invece sulle Alpi Occidentali, con fiocchi pronti ad imbiancare le zone che si trovano oltre 1.800 metri. La quota neve subirà però un brusco calo in serata. Le nevicate si estenderanno infatti anche ai rilievi lombardi.

Nell’ultima parte della settimana le correnti miti occidentali verranno rimpiazzate dalle fredde correnti settentrionali che daranno origine a un generale calo termico.

Venerdì 19 gennaio il fronte di aria artica sarà diretto verso i Balcani scavalcherà le Alpi interessando le regioni settentrionali e successivamente anche quelle adriatiche. Si attendono precipitazioni al Nord-Est e più sporadicamente anche il Nord-Ovest. Nello stessa giornata una perturbazione proveniente dalla Spagna raggiungerà la Sardegna e le regioni centrali portando piogge diffuse.

Sabato 20 gennaio le precipitazioni interesseranno:

Lazio

Abruzzo

Molise

Sud e Isole

Quota neve in decisa diminuzione fino a 500-600 metri sui relativi rilievi appenninici. Domenica 21 le temperature rimarranno in generale inferiori alla norma.