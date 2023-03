Meteo, il vortice polare condiziona il tempo sull’Europa del Nord: gelo e neve anche in Italia?

Le previsioni meteo ci preannunciano che nei prossimi giorni avremo una anomalia di 8-10 gradi con freddo intenso sull’Europa settentrionale e su parte di quella centrale. Da quando? Queste correnti di aria fredda arriveranno anche nel Belpaese? Vediamo tutte le informazioni con le ultime tendenze meteo.

Meteo, vortice polare in arrivo: le tendenze

Secondo le ultime previsioni meteo da metà della prossima settimana avremo l'arrivo del vortice polare che condizionerà il tempo sull'Europa del Nord. Gelo e neve arriveranno anche in Italia? A quanto pare no. Insomma la Primavera meterologica si farà attendere ancora un po' in queste zone dove freddo e neve continueranno ad essere protagonisti e l'inverno, con un vero e proprio colpo di coda, lascerà il suo segno.

Previsioni meteo prossima settimana: cosa ci attende in Italia?

Cosa ci attende in Italia? A quanto pare - sempre secondo le ultime tendenze - il vortice polare condizionerà il Nord dell'Europa. Nel nostro Paese i primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati da un flusso umido occidentale. Si potranno verificare alcune precipitazioni lungo le Alpi, all'estremo Nord-Est e nei settori tirrenici. Le temperature, invece non presenteranno particolari stravolgimenti e i valori rimarranno conformi alla norma o poco distanti da essa.

Nello specifico lunedì 6 marzo si attendono precipitazioni sparse nel corso della giornata, soprattutto:

sulle regioni tirreniche

sulla Sardegna occidentale

sul sud Sicilia

in Lombardia orientale

nel Nord-Est

sull’alto Adriatico

Quota neve? Oltre i 1000-1200 metri.

Martedì 7 marzo vi saranno nuvole sulle regioni tirreniche, in Pianura Padana e sulle Venezie, ma con scarse precipitazioni. Le temperature non presenteranno variazioni. Insomma non si attende l'arrivo di nuovo gelo e di nuove nevicate pronte a imbiancare colline e pianure. Poi come proseguiranno le cose? Che tempo farà nei giorni seguire. E' ancora presto per dirlo. Molto probabilmente le giornate trascorreranno allo stesso modo di come è iniziata la settimana senza grossi cambi rilevanti da segnalare. Tra qualche giorno si avranno però dettagli maggiori.