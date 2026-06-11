Meteo, il Mediterraneo si scalda: cresce il rischio di heatwave, le ondate di calore marine

Il Mediterraneo continua a mostrare segnali di forte riscaldamento. Le temperature del mare, sempre più spesso superiori alle medie stagionali, stanno favorendo condizioni compatibili con le cosiddette ondate di calore marine, fenomeni che negli ultimi anni sono diventati più frequenti, intensi e osservati con crescente attenzione dagli esperti.

Si tratta di un tema che riguarda da vicino anche il nostro Paese. Dal Mar Tirreno all’Adriatico, passando per il Mar Ionio, la Sicilia, la Sardegna e le coste del Sud, il riscaldamento del Mediterraneo può avere effetti non solo sugli ecosistemi marini, ma anche sul clima delle aree costiere, sulle notti più calde e sulla percezione dell’afa durante le fasi estive più stabili.

Le ondate di calore marine sono periodi prolungati in cui la temperatura superficiale del mare resta molto più alta rispetto ai valori normali del periodo. Non si tratta quindi di un semplice aumento momentaneo, ma di una condizione persistente che può durare giorni, settimane o anche più a lungo.

Quando il mare accumula calore, lo rilascia lentamente. Per questo motivo, anche dopo una fase molto calda sull’Italia o sull’Europa meridionale, il Mediterraneo può continuare a mantenere temperature elevate. Questo contribuisce a rendere più umide e afose alcune giornate, soprattutto lungo le zone costiere e nelle grandi città vicine al mare.

Mediterraneo sempre più caldo: perché cresce l’attenzione

Negli ultimi anni il Mediterraneo è stato più volte interessato da anomalie termiche importanti. I dati più recenti confermano che il bacino resta una delle aree più sensibili al riscaldamento, con temperature marine spesso superiori alla media stagionale.

Il fenomeno è particolarmente rilevante perché il Mediterraneo è un mare semi-chiuso: il ricambio delle acque è più lento rispetto agli oceani aperti e questo può favorire l’accumulo di calore. In estate, quando aumentano le giornate stabili, soleggiate e con poco vento, la superficie marina può scaldarsi rapidamente.

Le zone più esposte possono cambiare in base alla circolazione atmosferica e marina, ma negli ultimi anni sono state spesso osservate anomalie nel Mediterraneo occidentale, nel Mar Tirreno, tra Baleari, Sardegna, Sicilia e coste italiane, oltre ad alcune aree dell’Adriatico e dello Ionio.

Effetti sul meteo in Italia

Il riscaldamento del mare non significa automaticamente temporali estremi o caldo eccezionale ovunque, ma può diventare un fattore importante quando si combina con altre condizioni atmosferiche.

Un Mediterraneo più caldo può favorire una maggiore umidità nei bassi strati, rendendo più pesante la sensazione di caldo sulle coste e nelle pianure vicine al mare. Può inoltre contribuire a notti più miti o tropicali, con temperature che faticano a scendere dopo il tramonto.

In alcune situazioni, soprattutto a fine estate e in autunno, mari molto caldi possono fornire ulteriore energia ai sistemi temporaleschi, aumentando il potenziale di fenomeni intensi quando arrivano aria fresca in quota, perturbazioni organizzate o forti contrasti termici.

Rischi per ecosistemi, pesca e biodiversità

Le ondate di calore marine non sono solo un indicatore climatico. Possono avere conseguenze dirette sugli ecosistemi del Mediterraneo, un mare già sottoposto a pressioni importanti come inquinamento, pesca intensiva, traffico marittimo e perdita di habitat.

Temperature più alte possono stressare alcune specie marine, alterare la distribuzione dei pesci, favorire specie più adatte ad acque calde e mettere in difficoltà organismi sensibili, come coralli, gorgonie, praterie marine e altre comunità fondamentali per la biodiversità.

Anche il settore della pesca può risentirne, perché lo spostamento o la riduzione di alcune specie può modificare equilibri consolidati e rendere più incerta la disponibilità di risorse marine in determinate aree.

Perché il fenomeno riguarda anche le città costiere

Le grandi città affacciate sul Mediterraneo o vicine alla costa possono percepire in modo diretto gli effetti di un mare più caldo. Roma, Napoli, Palermo, Bari, Cagliari, Genova, Livorno, Ancona, Trieste e molte località turistiche possono vivere fasi più afose quando l’umidità aumenta e la ventilazione è debole.

Il mare caldo, infatti, può contribuire a mantenere elevate le temperature notturne. Questo aspetto è importante soprattutto durante le ondate di caldo estive, perché il mancato raffrescamento notturno aumenta il disagio fisico e rende più difficile recuperare dopo giornate molto calde.

Un segnale da monitorare nei prossimi mesi

Il riscaldamento del Mediterraneo e il rischio di ondate di calore marine saranno da monitorare con attenzione durante l’estate. Le condizioni del mare dipenderanno dall’andamento delle alte pressioni, dalla copertura nuvolosa, dai venti, dalle correnti e dalle eventuali fasi instabili capaci di rimescolare le acque superficiali.

Il dato di fondo, però, resta chiaro: il Mediterraneo sta vivendo una fase di temperature marine spesso sopra la media e questo rende più probabile la comparsa di nuove ondate di calore marine.

Per l’Italia significa osservare con maggiore attenzione non solo il caldo atmosferico, ma anche quello accumulato dal mare, un elemento sempre più importante per capire l’evoluzione del meteo estivo, l’afa sulle coste e i possibili effetti sugli ecosistemi marini.