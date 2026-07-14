Anticicloni più stabili e caldo persistente: perché le estati italiane sono sempre più estreme

Le estati degli ultimi anni sono caratterizzate da temperature sempre più elevate e da periodi di caldo intenso che si protraggono per molti giorni consecutivi.

Le classiche giornate estive dal clima più mite stanno diventando sempre più rare, alimentando il dibattito sulle cause di questo fenomeno. Secondo gli esperti, non si tratta di una semplice oscillazione del clima, ma di un cambiamento nella circolazione atmosferica che interessa l'Europa e il bacino del Mediterraneo.

Perché le estati italiane sono sempre più estreme?

Gli anticicloni tendono infatti a rimanere stabili sulle stesse aree per lungo tempo, favorendo un continuo accumulo di calore. Anche la corrente a getto, che normalmente guida le perturbazioni, segue percorsi più irregolari e lenti, impedendo l'arrivo di sistemi più freschi. Questa situazione determina lunghe ondate di calore intervallate soltanto da brevi fasi di temperature più contenute, rendendo le estati sempre più estreme.

Tra le principali cause delle estati sempre più calde c'è la crescente presenza dell'anticiclone africano, che negli ultimi anni raggiunge con maggiore frequenza il Mediterraneo e gran parte dell'Europa occidentale. Questa massa d'aria molto calda ha progressivamente sostituito il più mite anticiclone delle Azzorre, favorendo temperature elevate e lunghi periodi di stabilità atmosferica.

A peggiorare la situazione contribuiscono anche i terreni sempre più secchi e il riscaldamento del mare, condizioni che limitano l'evaporazione e trasformano gran parte dell'energia solare in ulteriore calore al suolo. Sebbene il clima presenti naturalmente fasi più calde e altre più fresche, gli studiosi evidenziano che oggi queste oscillazioni si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale ormai evidente.

L'aumento delle temperature medie, particolarmente marcato nell'area del Mediterraneo, rende ogni ondata di caldo più intensa rispetto al passato, anche quando le configurazioni atmosferiche sono simili a quelle di decenni fa. Le analisi climatiche confermano inoltre una crescita costante del numero di giornate con caldo estremo e della durata delle ondate di calore, sia in Italia sia nel resto d'Europa.

Eventi che un tempo erano eccezionali oggi si ripetono con maggiore frequenza e tendono a protrarsi più a lungo. Anche le notti risultano sempre più afose, impedendo un efficace raffreddamento delle città e aumentando il disagio per la popolazione.

Le estati più calde in Italia, dal 1980 ad oggi

L'evoluzione delle estati italiane mostra un progressivo aumento delle temperature nel corso degli ultimi decenni. Un primo segnale importante si registrò nel 1983, quando il mese di luglio fece segnare valori eccezionalmente elevati, allora considerati un episodio fuori dall'ordinario.

Negli anni Novanta fu l'estate del 1997 a distinguersi per il caldo intenso, con temperature record in Sardegna che anticipavano quanto sarebbe accaduto negli anni successivi.

La svolta arrivò però nel 2003, ricordata come una delle estati più torride mai vissute in Europa, con settimane caratterizzate da caldo persistente e valori ben superiori alle medie stagionali. Da quel momento le ondate di calore sono diventate più frequenti e prolungate.

Anche il decennio successivo ha confermato questa tendenza, con le estati del 2015 e del 2017 che hanno fatto registrare nuovi record di temperatura in diverse aree del Paese. Negli anni più recenti il fenomeno si è ulteriormente accentuato: le stagioni estive dal 2022 al 2025 sono state contraddistinte da caldo persistente, notti tropicali sempre più diffuse e temperature elevate per lunghi periodi.