Meteo, il maltempo flagella Sud: tra alluvioni e bombe d'acqua | Foto e Video

Foto: Vigili del fuoco

Così come annunciato nelle previsioni meteo e nelle ultime allerte, il maltempo ha flagellato il Sud soprattutto Sicilia, Sardegna e Calabria tra alluvioni e bombe d'acqua. Ecco cosa è accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime ore con foto e video provenienti dalle varie zone colpite.

Il Maltempo ha flagellato il Sud: la cronaca

A causa del forte Maltempo è il Sud ad aver pagato, negli ultimi giorni, il prezzo più alto. Una bomba d'acqua, ad esempio, si è abbattuta su tutta l'area tirrenica del Reggino. L'intensa pioggia, accompagnata da raffiche di vento e da centinaia di fulmini e tuoni, ha creato numerosi disagi. La situazione è stata più difficile a Scilla, dove è stato immediatamente istituito il Coc per coordinare gli interventi. Il litorale è stato investito da un’imponente massa d'acqua che dal costone che sovrasta la marina ha invaso le strade trascinando nel fango auto e detriti.

#Maltempo #Sicilia, forti piogge sulle Eolie, maggiori criticità a Stromboli: sull’isola allagamenti e colate di fango hanno invaso strade, danneggiato case e veicoli. #vigilidelfuoco al lavoro per liberare le strade e mettere in sicurezza le strutture coinvolte [#12agosto 11:30] pic.twitter.com/vw29EwDbNB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 12, 2022

Tra le zone più colpite dal maltempo c'è sicuramente l'isola di Stromboli che è stata invasa da colate di fango dovute molto probabilmente alla mancanza di vegetazione che era stata distrutta dall'incendio.

#Maltempo #Stromboli, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco dopo le forti piogge che hanno colpito l’isola: 80 gli interventi svolti finora, squadre in azione con cinque escavatori per liberare le strade dal fango [#13agosto 9:00] pic.twitter.com/zyjHbOCXmW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 13, 2022

Il maltempo in Sardegna, tra vento, fulmini e chicchi di grandine, ha colpito soprattutto nella zona della provincia di Cagliari e del Nuorese. Diversi turisti hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le spiagge della costa orientale per ripararsi dalla tempesta.

#Maltempo #Cagliari, per le piogge di ieri svolti dai #vigilidelfuoco 70 interventi per soccorrere automobilisti in difficoltà, alberi abbattuti e la messa in sicurezza di coperture divelte. Maggiori criticità a Sestu, Elmas, Assemini e Uta. Squadre al lavoro [#12agosto 10:00] pic.twitter.com/vtYN9lzrxD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 12, 2022

Una bomba d'acqua ha fatto rimpiombare Bitti, il paese devastato dall'alluvione del novembre 2020, nella paura.

Per noi è importante #essercisempre anche in caso di difficoltà. I poliziotti delle Volanti di Avellino hanno aiutato un anziano signore a #MonteforteIrpino rimasto bloccato in casa a causa degli allagamenti dovuti alla forte pioggia e al #maltempo di questi giorni #11agosto pic.twitter.com/Sy7q4FOfoB — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 11, 2022

Maltempo: i danni in Campania e l'allerta

Cosa è accaduto in Campania, altra regione duramente colpita insieme a Sicilia, Sardegna e Calabria? Diversi danni sono stati registrati ad Avellino. Una bomba d'acqua su Napoli ha fatto sì che si allagassero diverse strade e che si tramutassero in veri e propri fiumi. La Protezione Civile ha lanciato l'allarme in tutta la regione per crolli e rischio di dissesto idrogeologico. Dopo il disastro di Monteforte Irpino, di qualche giorno fa, con i fiumi di fango che hanno inghiottito le automobili, il livello d'allerta è elevatissimo. A Sorrento, infine, come conseguenza del forte maltempo, il sindaco è stato costretto a vietare la balneazione a Marina Grande dopo i risultati dell'analisi dell'Arpac dai quali è emerso che l'ultimo nubifragio ha fatto saltare le fognature.