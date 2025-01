Meteo, freddo e aria gelida dal 10 gennaio in Italia: torna la neve in diverse città

Una massa d'aria fredda proveniente dall'artico nei prossimi giorni è in arrivo sull'Italia con il ripristino di condizioni climatiche tipicamente invernali. Non solo freddo e piogge, ma torna anche la neve non più relegata sulle montagne, ma prevista anche in diverse città italiane.

Meteo, freddo e neve in Italia: ecco dove

Dal 10 gennaio 2025 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 3 del mese, destinata a stravolgere il clima lungo tutto lo stivale. Piogge e temporali, anche intensi, dapprima nelle regioni del Nord e successivamente nel resto del Paese alle prese dal passaggio di una serie di tempeste invernali accompagnate da una massa d'aria fredda. In particolare tra sabato 11 e domenica 12 l'Italia dovrà fare i conti con un nuovo peggioramento del clima associato anche all'arrivo di una massa d'aria fredda di origine artica.

Con l'afflusso di aria più fredda torna anche la neve non solo sulle Alpi ed Appennini, ma anche in diverse città italiane fino a quote collinari. Da sabato 11 gennaio nevicate lungo il medio versante adriatico e l’Appennino meridionale a quota basse con un drastico calo delle temperature, anche se stando alla tendenza meteo la giornata più fredda sarà quella di domenica 12 gennaio con aria fredda in quota fino a 1500 metri. In calo le temperature lungo tutto lo stivale, in particolare in Lombardia dove la colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero termico. Da segnalare che l'arrivo di un nucleo di aria artica non determinerà nuove piogge e temporali almeno fino a questo momento.

Dove è prevista la neve nei prossimi giorni in Italia? Ecco le città a rischio nevicate

La neve, prevista nei prossimi giorni, non riguarderà solo le zone di montagna, visto che nevicate sono previste in diverse città italiane a quote collinari. Tra queste ci sono: Sulmona, comune italiano della provincia dell'Aquila nel cuore dell'Abruzzo a ridosso del parco nazionale della Maiella, con accumuli di anche 20 cm.

La neve è pronta ad imbiancare anche la città di Campobasso in Molise con possibili disagi e rallentamenti alla circolazione, mentre a Potenza (Basilicata) sono attesi fino a 20 cm. Nevicate previste anche a Melfi, Rionero in Vulture, Avigliano e Pignola in Basilicata. Infine possibile qualche fiocco di neve anche ad Avellino e Benevento, in Campania, nonostante siano localizzate a quote più basse a conferma che l'ondata di fredda prevista sarà davvero intensa.