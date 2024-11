Meteo, freddo e neve da Nord a Sud ma il clima migliora nel weekend: le previsioni

Una tempesta sta attraversando l'Italia e in particolare le regioni del Centro-Sud con fortissime raffiche di vento che hanno sfiorato anche i 100 km/h. Freddo e gelo lungo tutto lo stivale con un sensibile calo delle temperature, ma nel weekend torna il bel tempo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, freddo e neve in Italia: il primo vero assaggio dell'inverno

Il passaggio della perturbazione numero 6 di novembre si sta facendo sentire da Nord a Sud con una forte ondata di maltempo accompagnata da venti forti, neve (nella foto la prima caduta quest'anno a Torino) e un brusco calo delle temperature. La perturbazione, soprannominata Tempesta Caetano, sta interessando tutta Italia con freddo, gelo, ma anche forti raffiche di vento oltre i 100 km/h con conseguenti mareggiate con onde alte anche più di 5 metri lungo i lungo le coste esposte, in particolare sull’alto Tirreno.

Da venerdì 22 novembre è previsto un lieve miglioramento al Nord, in Toscana e Lazio, mentre da sabato 23 novembre il clima tenderà a stabilizzarsi in tutto il paese. Dopo il primo vero assaggio della stagione invernale, le previsioni delineano un fine settimana all'insegna del sole e del bel tempo grazie alla rimonta dell'alta pressione che farà salire gradualmente anche le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 22 novembre: rasserenamenti al Nord sin dalle prime ore del mattino, mentre qualche residua pioggia si registra in Romagna, al Centro Italia e lungo il versante tirrenico e Puglia. Nel pomeriggio un'ondata di maltempo colpirà le regioni centrali adriatiche e torna ancora la neve anche intorno a 1300 metri. Ancora maltempo al Sud e Sicilia con piogge e temporali, ma le temperature iniziano a salire. Non mancano i venti, molto forti in prevalenza occidentali o di Libeccio su tutti i mari con raffiche anche oltre i 100 km/h sui mari di ponente e in Appennino.

Nella giornata di sabato 23 novembre clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Al mattino qualche nuvola su Sicilia e bassa Calabria, mentre nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni di Nord-Ovest. Il clima resterà freddo soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle regioni del Centro-Nord.

Meteo, la tendenza della prossima settimana: che tempo farà?

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana delineano la presenza dell'alta pressione lungo il Mediterraneo centrale e l’Italia con un clima mite e stabile, ma non del tutto soleggiato. Previste, infatti, nuvole sin dalla giornata di lunedì 25 novembre nelle regioni del Nord e tirreniche. Stabili le temperature o in alcuni casi in lieve aumento.

Nella giornata di martedì 26 novembre è previsto il passaggio di una debole perturbazione che interesserà le regioni del Nord Italia, ma anche la Toscana con piogge e temporali. Sulle Alpi, invece, torna la neve ad alta quota. Anche mercoledì 27 novembre si delinea una giornata all'insegna del maltempo con piogge diffuse nelle regioni del Sud.