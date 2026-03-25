Meteo: freddo e neve, il colpo di coda dell'inverno è in arrivo sull'Italia

Al via una parentesi invernale in Italia nonostante l'ingresso della primavera. Un fronte freddo è in arrivo nelle prossime ore con freddo, neve e un brusco calo delle temperature da Nord a Sud. Scopriamo insieme le previsioni.

Meteo, torna l'inverno in Italia: ecco quando

Stop alla primavera in Italia nelle prossime ore per il transito di un vero e proprio colpo di coda dell'inverno che provocherà maltempo, neve e un deciso calo delle temperature con valori di gran lunga inferiori alla norma.

Con il transito della perturbazione n.9 di marzo l'Italia dovrà fare i conti con un intenso fronte freddo di origine nord atlantica destinato ad interessare tutto il Paese tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo.

Il maltempo interesserà anche le regioni del Nord anche se i suoi effetti si faranno sentire con maggior intensità al Centro-Sud, Isole comprese. In calo anche le temperature di anche -10° per la presenza non solo di una massa d'aria fredda, ma anche per raffiche di vento fredde.

Torna anche la neve fino a 400-600 metri lungo l’Appennino e nei settori alpini settentrionali e orientali. Da domenica 29 marzo si delinea un miglioramento del tempo complice l'allontanamento del vortice verso i Balcani.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 25 marzo 2026: clima stabile con schiarite in gran parte del Paese. Nel pomeriggio nuvole diffuse sulle regioni del Nord con il rischio di piogge su Liguria e nevicate su Alpi e Prealpi sui rilievi di confine da 1300-1500 metri.

In serata è previsto un peggioramento con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi su Lombardia, Venezie, Emilia e Toscana. Dal punto di vista termico si registrano massime nella media con qualche valore lievemente al di sopra.

Giovedì 26 marzo 2026 bel tempo soleggiato al Nord-Ovest, mentre nuvole sulle regioni di Nord-Est con piogge e rovesci su Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia. La neve torna ad imbiancare tra i 400 a 800 metri sull’Appennino centro-settentrionale, ma anche a quote più elevate al Sud. In deciso calo le temperature massime sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna con valori al di sotto della media, mentre al Sud sono previsti picchi di 18-20°.

Meteo, che tempo farà in vista di Domenica delle Palme 2026?

L'afflusso di aria fredda sull'Italia da giovedì 26 marzo 2026 si farà sentire anche nella giornata di venerdì 27 marzo su gran parte delle regioni del Centro con il rischio di piogge lungo le cose e nevicate sui rilievi al di sopra di 500-800 metri.

Il maltempo colpirà principalmente le regioni del Sud tra cui Puglia. Calabria e Sicilia dove sono previste anche nevicate sopra i 1000 metri. Sul resto d'Italia tempo soleggiato anche se dal punto di vista termico è previsto un calo generale con valori al di sotto della norma nelle regioni del Sud e Sicilia.

Anche nella giornata di sabato 28 marzo 2026 la tendenza meteo delinea piogge e rovesci su Abruzzo, Molise, Puglia, nord della Sicilia e Calabria. In Abruzzo e Molise non si escludono possibili nevicate fino a 700-800 metri, sopra i 1000-1200 al Sud e in Sicilia. Le temperature tenderanno ad aumentare in particolare nei valori massimi nelle regioni del Centro-Nord.

In vista di Domenica delle Palme, 29 marzo 2026, si delinea un clima più stabile con un miglioramento sulle regioni adriatiche e meridionali. Come sempre per conferme ed aggiornamenti si consiglia di seguire i prossimi bollettini meteo.