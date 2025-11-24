FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: freddo e maltempo ancora sull’Italia, in arrivo nuove piogge e nevicate

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con neve a basse quote e piogge intense lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo.
Clima24 Novembre 2025 - ore 15:22 - Redatto da Meteo.it
L'Italia è alla prese con un nuova ondata di maltempo per l'arrivo della perturbazione n.9 del mese che, da oggi, attraversa il Paese. Piogge e temporali da Nord a Sud con fenomeni intensi e abbondanti in particolare nelle regioni di Nord-Est, tirreniche e Sardegna. Sulle Alpi torna la neve anche a quote basse. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo e neve in Italia: le previsioni dell'ultima settimana di novembre

Neve e freddo in Italia negli ultimi giorni di novembre che ci accompagnano verso l'arrivo di dicembre. In particolare nelle regioni del Nord si registra un clima di stampo invernale con temperature al di sotto della media, mentre al Centro-Sud i valori tenderanno a salire tornando su valori in linea con il periodo.

Intanto nel nostro Paese arriva una nuova perturbazione, la n.10 del mese, che si farà sentire da domani, martedì 25 novembre 2025, con piogge diffuse e localmente intense lungo il versante tirrenico. Da mercoledì 26 novembre il fronte perturbato si allontanerà dal Paese, anche se il meteo resterà instabile nelle regioni del Centro-Sud per la formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo centrale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 24 novembre 2025: nuvole in tutta Italia con temporali diffusi nelle regioni di Nord-Est, Valle d'Aosta, Piemonte, alta Lombardia, Sardegna e gran parte del Centro-Sud. Fanno eccezione le coste adriatiche centrali e la Sicilia. Anche la neve torna protagonista con nevicate sulle Alpi fino alle quote collinari. In calo le temperature nelle regioni del Nord, mentre in lieve crescita al Centro-Sud e Isole.

Martedì 25 novembre 2025 è previsto comunque un qualche miglioramento nelle regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna e Toscana con qualche schiarita. Qualche raggio di sole anche tra Sicilia e Calabria, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con il rischio di piogge sparse con fenomeni localmente intensi sulla Campania. Ancora neve sulle Alpi centro-orientali a partire dagli 800-1200 metri. Le temperature minime in lieve aumento quasi ovunque così come le massime, in particolare al Sud previsti anche picchi di 20°.

Meteo, la tendenza di metà settimana: che tempo farà in Italia?

Le previsioni meteo per la metà settimana delineano un'Italia segnata dall'influenza di una circolazione depressionaria. Clima instabile e variabile nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Centro-Nord è previsto nuovamente un brusco calo delle temperature.

Nella giornata di mercoledì 26 novembre 2025 sole nelle regioni di Nord-Ovest e lungo le Alpi, mentre nel resto del Paese nuvole e piogge che si faranno sentire su alto Adriatico, Centro, Campania, Calabria, Puglia e Isole maggiori. Nevicate sull’Appennino romagnolo e umbro-marchigiano intorno ai 1000 metri con le temperature in brusco calo tranne nelle zone più soleggiate della Val Padana.

Giovedì 27 novembre 2025 schiarite nelle regioni del Nord e Toscana anche se il clima resterà di stampo invernale. Nuvole sparse al Centro-Sud con il rischio di piogge sul medio Adriatico. Non mancherà un po' di neve lungo l’Appennino centrale adriatico sotto quota 1000 metri. Infine in vista dell'ultimo weekend di novembre si delinea un miglioramento con ultime piogge su Sicilia e Calabria. Alternanza di sole e nuvole nel resto d'Italia con le temperature in rialzo.

Come sempre si tratta di una previsione che come tale necessità di conferme: per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

