Meteo, freddo e crollo delle temperature in Italia: le previsioni

Crollano le temperature in Italia complice l'arrivo di una massa d'aria fredda accompagnata da forti venti. Da venerdì l'alta pressione torna protagonista facendo salire i valori, ma nel weekend torna il maltempo. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, freddo invernale in Italia: colpo di coda prima del ritorno dell'alta pressione

La perturbazione n.9 di marzo in discesa dal Nord Europa sta per colpire con una forte ondata di freddo l'Italia con un conseguente brusco calo delle temperature, in particolare lungo le regioni settentrionali e adriatiche. L'arrivo di una massa d'aria fredda si farà sentire complice anche una forte intensificazione della ventilazione nord-orientale con raffiche di vento che sfiorano anche i 60-80 km/h.

Nelle prime ore di mercoledì 19 marzo rischio di gelate tardive nelle regioni del Nord, ma successivamente è previsto l'arrivo dell'alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino a venerdì con un graduale aumento delle temperature. Ancora incerta l'evoluzione del weekend, anche se appare probabile un peggioramento del clima con il ritorno di piogge e maltempo al Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 18 marzo 2025: piogge residue sul basso Piemonte con neve fino a 600-800 metri. Piove anche al Sud, in particolare tra la Calabria meridionale e Sicilia, mentre nel resto del Paese bel tempo soleggiato con il rischio di nuvole al Nord-Ovest, tra il nord del Veneto e il Trentino e nelle zone interne di Abruzzo e Molise. In calo le temperature massime, in particolare al Nord complice la presenza di una massa d'aria fredda accompagnata da forti venti che sfiorano raffiche di anche 70-80 km/h.

Nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025 cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque ad eccezione di Sicilia e Sardegna. Le temperature minime in brusco calo da Nord a Sud, ad eccezione di Sicilia e Sardegna. All’alba non si escludono deboli gelate in pianura al Centro-Nord e valori vicini allo zero nelle aree interne del Sud.

La tendenza meteo del weekend in Italia

Da giovedì 20 marzo l'alta pressione torna protagonista in Italia con un cielo sereno e soleggiato lungo tutto lo stivale, mentre non si escludono nuvole sulla Sardegna tirrenica, alto Lazio, Toscana, Umbria e Liguria. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale complice la presenza di caldi venti di Scirocco al Sud. Da venerdì 21 marzo il caldo si intensificherà quasi ovunque con una crescita importante delle temperature e tempo stabile in tutto Paese.

Attenzione, non si esclude qualche debole pioggia sulla Liguria centrale, mentre in serata è previsto un peggioramento lungo le Alpi occidentali, Ponente ligure e in Sardegna per l'arrivo di una nuova perturbazione. La tendenza meteo per il fine settimana delinea il ritorno di piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord per il passaggio di una doppia perturbazione: la prima prevista nella giornata di sabato, seguita da una di gran lunga più intesa la domenica.